Gediz’de sahte alkol üretip sattığı iddia edilen kişi yakalandı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde, sahte alkol satışı yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı. İkametinde çok sayıda alkol üretiminde kullanılan malzeme ele geçirildi.

Gediz polisi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde H.E. (59) isimle şahsın sahte alkol üretip satışını yaptığı yönünde bilgi edindi.

Bunun üzerine polis ekipleri şahsın ikametgâhında yaptığı adli aramada 2 adet 5 litrelik etil alkol, yaklaşık 30 litre sahte votka, 10,5 litre sahte viski, 1250 gram anason aroması, 1 adet dezenfektan çözelti, 1 adet antiseptik solüsyon, 16 adet 2,8 ml anason özü, 1 adet alkol karışımında kullanılan 19 litrelik damacana, 2 adet huni, 1 adet kurusıkı tabanca ve 7 adet fişek ele geçirdi.

Konuyla alakalı soruşturma başlatıldı.