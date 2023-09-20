Gediz’de Tashih-i Huruf Kursu

Kütahya Gediz ilçesinde, İlçe Müftülüğü din görevlilerine yönelik "Talim ve Tashih-i Huruf Kursu" başlattı.

Kur’an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur’an-ı Kerim’i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla açılan "Talim ve Tashih-i Huruf Kursu" eğitimleri çerçevesinde açılan kursa 11 din görevlisi katıldı.

Üç ay boyunca devam edecek olan kursta İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, Şube Müdürü Osman Avcı ve Vaiz Erdoğan Tuna tarafından dersler verilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren İlçe Müftüsü Sebahattin Turan, "Personelimizin mesleki anlamda gelişimlerine katkı sunmak adına Diyanet İşleri Başkanlığımız koordinesinde çeşitli hizmet içi eğitim kursları düzenliyoruz. Bu kurslar vesilesiyle personelimiz görev mahallinde daha etkin ve verimli hizmet yürütüyor. Kursa katılan kursiyerlerimize teşekkür ederim” dedi.