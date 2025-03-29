Gediz’de ticari araç ile tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Kütahya’nın Gediz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kütahya-Gediz karayolu Yunuslar köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayşe Beydilli’nin (50) kullandığı 43 LB 574 plakalı araç, Kütahya istikametinden Gediz istikametine seyir halindeyken Yunuslar köyü yakınlarındaki rampada kontrolden çıkarak aynı istikamette seyir halindeki H.E. idaresindeki 26 AVG 268 plakalı çekici ve 26 AKU 029 plakalı yarı römorka çarptı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edilirken, 43 LB 574 plakalı araçta bulunan sürücü ve yolcular sıkıştıkları araçtan çıkarılarak ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı sürücü Ayşe Beydilli hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, aynı araçta yolcu olarak M.B. ve F.B. ilk müdahalelerinin ardından Kütahya Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.