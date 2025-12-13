Gediz’deki madende karbonmonoksitten zehirlenen işçi sayısı 15’e yükseldi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde özel maden ocağında gazdan etkilenen işçi sayısı 15'e yükseldi.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Gökler beldesi yakınlarında özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında, dün, açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından etkilenen 6 işçiyi kurtarmak için madene giren 9 işçi daha tedavi için hastaneye başvurdu.

Gediz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan işçilerden Bünyamin Kalkan (34), İbrahim Özmen (50) ve Mehmet Ertaş (41) ile Mustafa Kalkan (40) daha sonra Eskişehir Şehir Hastanesine sevk edildi.

Gökler beldesi mevkisinde özel bir işletmeye ait kömür ocağında üretim sırasında açığa çıktığı tahmin edilen karbonmonoksit gazından 6 işçi etkilenmiş, ekiplerin ve maden işçilerinin çalışmasıyla kurtarılan işçiler, ambulansla Gediz Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.