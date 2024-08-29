Gedson Fernandes gollerine devam ediyor



UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçlarında deplasmanda 2 ve iç sahada 1 olmak üzere toplam 3 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Tecrübeli orta saha, Lugano karşısında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Salih Uçan’a bıraktı.