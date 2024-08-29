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Gedson Fernandes gollerine devam ediyor

Beşiktaş’ta Gedson Fernandes, Lugano karşısında kaydettiği gol ile bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.

Ajans Haberleri
  • 29.08.2024 23:52
  • Giriş: 29.08.2024 23:52
  • Güncelleme: 29.08.2024 23:52
Kaynak: İHA
Gedson Fernandes gollerine devam ediyor


UEFA Avrupa Ligi Play-off Turu rövanş müsabakasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı İsviçre temsilcisi Lugano’yu 5-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılarda orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Lugano maçlarında deplasmanda 2 ve iç sahada 1 olmak üzere toplam 3 gol kaydederek bu sezonki gol sayısını 3’e çıkarttı.
Tecrübeli orta saha, Lugano karşısında 11’de sahaya çıkarken 87. dakikada yerini Salih Uçan’a bıraktı.

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