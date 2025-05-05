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Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanan Beşiktaşlı futbolcu Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

Güncel
  • 05.05.2025 10:22
  • Giriş: 05.05.2025 10:22
  • Güncelleme: 05.05.2025 10:25
Kaynak: AA
Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinde Gedson Fernandes'in gözüne lazer tutan seyirci gözaltına alındı.

İstanbul Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri, Ülker Stadı'nda oynanan müsabakanın 36. dakikasında, Beşiktaş'ın kazandığı penaltı vuruşunu gerçekleştirecek Gedson Fernandes'in gözüne tribünden lazer tutan seyircinin tespiti için çalışma yaptı.

İncelemede, stadın kuzey tribününden bir kişinin lazer tuttuğunu belirleyen ekipler, kimliğini tespit ettikleri B.Y'yi gözaltına aldı.

Hakkında, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında işlem başlatılan şüphelinin, yarın (6 Mayıs Salı) adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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