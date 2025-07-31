Gedson Fernandes Spartak Moskova'ya transfer oldu

Gedson Fernandes, Rusya temsilcisi Spartak Moskova'ya transfer oldu.

Beşiktaş, oyuncunun transferi konusunda Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirimde bulundu.

Beşiktaş'tan KAP'a gönderilen açıklama şöyle:



“Profesyonel futbolcumuz Gedson Carvalho Fernandes'in, FC Spartak-Moscow JSC'a kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre; FC Spartak-Moscow JSC, Kulübümüze, sözleşme fesih bedeli olarak 20.779.220 Avro ödeme yapacaktır. Ayrıca Kulübümüzle FC Spartak-Moscow JSC arasındaki transfer sözleşmesine göre toplamı 7.272.729 Avro'yu aşmayacak şekilde şarta bağlı bonuslar bulunmaktadır.”



2022 yılından bu yana formamızı giyen, bu süre zarfında kazandığımız bir Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Gedson Fernandes’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."