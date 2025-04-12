Geleceğe dair bir belgesel: “2073”

Emrah KOLUKISA

Asif Kapadia’nın Berlin Film Festivali’nden ödül alan son filmi “2073”ün ortalarına doğru kendisine sorulan “Sizce başaramadığınız bir şey oldu mu?” sorusu üzerine Filipinli diktatör Duterte şu yanıtı veriyor: “Oldu, medyayı bir türlü nasıl kontrol edeceğimi bilemedim”. Gerçekten de film boyunca diktatörlerin (ister Filipinler’de olsun, ister Hindistan’da ya da Çin’de) en büyük baş belalarının gazeteciler olduğunu görüyoruz. Buradan aslında Türkiye’ye de hızlı bir hat çekmek mümkün, ne de olsa ülkemizdeki otokratik iktidarın da en çok çekindiği kesimlerden biri işini gerçek anlamıyla yapan gazeteciler. Öte yandan Duterte’nin özellikle son 10 yıldır medyanın nasıl kontrol edileceğine dair bizimkilerden öğreneceği çok şey olabilir, yanlış mı?

Konuyu toparlamak gerekirse; çeşitli tartışmaların eşliğinde (bu yıl programa alınmayan Neredesin Aşkım bölümü, Ulusal Yarışma’nın kaldırılması, vb.) başlayan 44. İstanbul Film Festivali’nde izleyiciyle buluşan “2073” belgesel ve kurmaca türlerini iç içe geçtiği, bir yanıyla “gelecek hakkında bir belgesel” tanımını hak eden b ir yapım. Filmin gelecekte, yani 2073 yılında geçen bölümleri aslında tamamen kurmaca ama geçmişe döndüğü bölümlerde sadece belgesel nitelikli (haber ya da söyleşi) görüntüler kullandığı için filmin bütünü kehaneti ya da sıradan bir komplo teorisini aşacak şekilde belgesel bir nitelik kazanıyor. 2073’de geçen sahneler benzerlerini çok gördüğümüz ‘distopik’ filmlerden çok farklı değil asma o distopik dünyaya (burada Yeni San Fransisco adını alan yerdeyiz) nasıl gelindiğini anlatan ve bunu 90’lı yıllara kadar geri götüren belgesel bölümler “2073”ü farklı bir düzleme taşıyor ve bir anlamda türe (ister bilim-kurgu anlamında, ister belgesel anlamında) yeni bir soluk da getiriyor.

Şurası bir gerçek, filmin en ilgi çekici bölümleri bugünlerde dünyanın içinde bulunduğu durumu tarifleyen ve Elon Musk, Donald Trump, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, Rodrigo Duterte, Narendra Modi (ve daha niceleri) gibi diktatörleri, otokratik liderleri ve dünyanın en zenginleri arasına giren tech-milyarderleri ifşa ettiği belgesel kısımda yer alan sahneler. Bu bölümler çok net bir şekilde kapitalist sistemin nereye evrildiğini (ve özellikle de yapay zekanın gerçek işlevini) gösteriyor ve aslında dünyanın -iklim kriziyle birlikte- nasıl yok olmak üzere olduğunu anlatıyor; öyle ki tüm bu adı geçen (ve geçmeyen) liderler ve zengin oligarklar kendilerine ya yerin 10 kat altına inen süper korunaklı lüks barınaklar inşa ediyorlar ya da dünya dışında bir hayatı mümkün kılmak için trilyonlarca dolar harcıyorlar.

“2073” belki Asif Kapadia’nın en etkileyici filmi değil (daha önce Oscar alan “Amy” ve yine çok ses getiren “Diego Maradona” ve “Senna” gibi belgeselleriyle dikkat çekmişti ve şüphesiz o filmleri birçok bakımdan daha üstün) ama tam da şu sıralar içinde bulunduğumuz politik ortama ve çalkantılı gündeme o kadar denk düşüyor ki, gidip görmek çok anlamlı olabilir gibi geliyor bana. Gazetecilerin gün aşırı göz altına alındığı, itiraz eden gençlerin şiddetle cezalandırıldığı, yargı başta olmak üzere tüm kurumların içinin boşaltılarak iktidarın aparatı haline getirildiği memleketimizin nereye götürülmek istendiğine dair çok önemli öngörüler var Kapadia’nın filminde, her ne kadar Türkiye’nin adı hemen hiç geçmese de ve malum şahıs tüm filmin içinde sadece tek bir karede (Musk’ın elini sıkarken hem de) görünse bile. Anlatılan bizim hikayemizdir desek hiç yanlış olmaz anlayacağınız. Özellikle filmdeki yorumculardan birinin “Halk oy vermenin bir işe yaramadığını anladığında şiddet devreye girer” minvalindeki tespiti tam da yaşadığımız kaotik ve bir yanıyla kâbus, bir yanıyla umut dolu bir rüyaya benzeyen günleri anlatıyor sanki, bilmem yanılıyor muyum?

“2073” 13 Nisan Pazar saat 16.00’da Nişantaşı Cinewam City’s’de görülebilir.