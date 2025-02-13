Geleceğe ışık tutacak fikirler tartışıldı

Tunceli Sanayici ve Girişimcileri Derneği TUSGİD’in ‘ekonomi ve çevre temalı’ ilk çalıştayı İstanbul’da milletvekilleri, belediye başkanları ve iş insanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Çekmeköy Belediyesi Göngören Sosyal Tesisleri’ndeki çalıştaya; Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili Gürsel Erol ve önceki dönem milletvekili Polat Şaroğlu, Tunceli eski Belediye Başkanı Edibe Şahin, Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin, Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren, Tunceli Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Hasan Hüseyin Coşkun, Arıcılar Birliği Başkanı Kazım Doğan, Pülümür Belediye Başkanı Müslüm Tosun, Nazmiye Belediye Başkanı Ali Emrah Tekin, Pertek Belediye Başkanı Recai Vural, Hozat Belediye Başkanı Aydın Kaya, Mazgirt Belediye Başkanı Ümit Tayhava, Valilik tarafından yerine vekil atanan Ovacık eski Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül ve programın moderatörlüğünü yapan Mimar Sinan Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Hocası Prof. Dr. Şükrü Aslan gibi pek çok isim katıldı.

ÖNERİLER SUNULDU

Programda gün boyu görüş, öneri ve düşünceler paylaşıldı, fikirler tartışıldı. Dersim’in yeraltı ve yer üstü zenginliklerinden turizm potansiyeline, tarım, hayvancılık ve arıcılıktan sanayi ve stratejik ürünlerine kadar tüm yönleri detaylıca ele alındı. Bölgeye yatırım yapan yörenin önde gelen markaların sahipleri de Dersim’in ekonomik ve sosyal düzey gelişmişliği ile bu yönde yapılması gerekenlere ilişkin önerilerini dile getirdi.

CHP Milletvekili Gürsoy Erol, bölgenin deprem riskine dikkat çekerek bu yönde atılması gereken önemli adımlar olduğuna vurgu yaptı. Kendisinin devletle millet arasında köprü görevi gördüğünü dile getiren Erol, bölgeye yapılacak yatırımlar ve eksiklerin giderilmesi hususunda bakanından milletvekiline parlamentoda tüm yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını ifade etti.

Bu noktada sık sık bölgeye de giderek şehrin yöneticileri ile bir araya geldiklerini anlatan Erol, “Sizler gibi sivil toplum kuruluşlarımızın ve iş adamlarımızın da sürece dahil olup katkı sunması çok önemli. Sizlerle her zaman diyalog halinde olacağız. Bugün son derece kıymetli bir programa imza atan TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş ve yöneticilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Çalıştayın açılışında ve kapanışında konuşan TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, katılımları ile sürece katkı sunan tüm konuklarına teşekkür etti. TUSGİD olarak; ‘Tunceli işinsanı markası yaratma’ hedefiyle yola çıktıklarını kaydeden Bektaş, bu maksatla önemli faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti. ‘Küçük olsun benim olsun’ mantığını yıktıklarını söyleyen Bektaş, “Tüm çalışmalarımıza Tunceli’nin de dışında işdünyasını ve özellikle de gençlerimizi davet ederek sürece dahil etmeye çalıştık” dedi.

DAYANIŞMA İÇİN ÇALIŞMALIYIZ

Hozat’ın SOL Partili Belediye Başkanı Aydın Kaya BirGün’e yaptığı açıklamada, “Toplantıya önemli iş insanları geldi. Yıllar önce alınan kararların hâlâ uygulanmadığını tartıştık. Bu kararları uygulamada yerel yönetimlerin üzerine düşenlerden de bahsettik. Tabii herkes kentimiz, bölgemiz için dayanışma içinde çalışmalı. Yerel yönetimler de bir araya getiren bir konumda yer almalı. Ama çalıştayda da söyledik, eğer öyle birkaç yılda bir, yönetim kurulu seçip sonra bu kurul alınan hiçbir kararı yerine getirmeden kendi köşesine çekilirse bu olmaz. Bunu söyledik. Çalıştayda yeni kurul seçilmedi” ifadelerini kullandı.

Yaşanılan zorluklara dikkat çeken Kaya, şöyle dedi: “Özellikle bizim bölgemizde, Hozat’ta durum çok kötü. Sıkıntı büyük. Belediyenin önceki dönemden kalan başta SGK borcu olmak üzere toplam borcu yüzünden belediyeyi zar zor ancak çevirebiliyoruz. Elimize ne geçse borca gidiyor. AFAD bize konteyner yollama sözü vermişti, bu sözü bile tutmadı. Hâlâ konteynerler gelmiş değil. Konuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yazdım, oradan da dönüş yok. Deprem dediğiniz iki üç saniye, sonuçlarını ise gördük, görüyoruz. Önlem almaya çalışıyoruz ama kimseye ulaşamıyoruz.”