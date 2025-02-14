Geleceğe ışık tutan çalıştay

Haber Merkezi

Tarih, doğa ve kültür kenti Dersim’in sosyo-ekonomik kalkınmasına öncülük eden çalışmalara imza atan TUSGİD’ın ‘ekonomi ve çevre temalı’ ilk çalıştayı İstanbul’da gerçekleşti. Çalıştayda bölgenin geleceğine ışık tutacak fikirler tartışıldı.

TUSGİD Başkanı Cem Haydar Bektaş, ‘Küçük olsun benim olsun’ mantığını yıktıklarını söyledi. Hozat’ın SOL Parti’li Belediye Başkanı Aydın Kaya da “Herkes kentimiz için dayanışma içinde çalışmalı. Elimize ne geçse borca gidiyor” dedi.