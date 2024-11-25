Geleceğimiz için direnmeye devam

Haber Merkezi

İstanbul Eyüp’te “Kayyumlara, kadın cinayetlerine, bebek ölümlerine, yoksulluğa karşı insanca yaşam için” basın açıklaması gerçekleştirildi. Eyüp Demokrasi Platformu’nun çağrısıyla bir araya gelen yurttaşlar, “Sağlıkta ticaret ölüm demektir”, “Yoksulluğa karşı insanca yaşam”, “Kadın cinayetleri politiktir”, “Parasız sağlık parasız eğitim” ve “Sağlıkta ticaret ölüm demektir” yazılı dövizler taşıdı.

Seçilmiş belediye başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyumların atanması ile kadın ve çocuk cinayetlerini protesto eden yurttaşlar, sağlıkta ve eğitimde ticarileşmenin ölümlerin önünü açtığını kaydetti. Eyüp Demokrasi Platformu imzasıyla hazırlanan basın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“Mahallelerimiz, kentlerimiz, tüm yaşam alanlarımız, doğamız için talana karşı bir aradayız. Kayyumlarla irademizin gasp edilmesine karşı bir aradayız. Krizin faturasının emekçiye yüklenmesine karşı bir aradayız. Sağlıkta ve eğitimde piyasalaşmaya karşı bir aradayız. Kadın cinayetlerine karşı bir aradayız. Bebek ve çocuk katili düzene karşı bir aradayız. Buradaki irade aynı zamanda bu ülkede bize dayatılmaya çalışılan biat anlayışının karşı duruşudur. İrademizi yok sayanlar bilsinler ki bizler burada ortaya koyduğumuz haklı duruşun arkasındayız. Bir adım dahi geri atmıyoruz. Geleceğimiz için, çocuklarımız için doğru bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Ne etki ajanlığı uygulamalarınız ne doğru söyleyeni dokuz köyden kovarcasına verdiğiniz gözdağı, tutuklama, sindirme çalışmalarınız bizleri bir adım dahi geriletmeyecek.”