Geleceğin yıldızı deniyordu: Yeni durağı Esenler Erokspor

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, orta saha oyuncusu Ömer Faruk Beyaz'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Turuncu-lacivertli formamız altında özveriyle oynayan Ömer Faruk Beyaz, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor Kulübüne transfer olmuştur. Ömer Faruk'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz." denildi.

23 MAÇTA 1 GOL

22 yaşındaki orta saha oyuncusu, 2024-2025 sezonunun başında transfer olduğu Başakşehir'de 23 resmi müsabakada forma giyip 1 kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe altyapısında yetişen Ömer Faruk Beyaz, a takıma ilk çıktığı dönemde 'geleceğin yıldızı' olarak görülüyordu.