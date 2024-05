Gelecek bizim ellerimizde

Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, yeni dönem çalışmalarına ilişkin “Gelecek bizimdir. İlçemizin potansiyelini açığa çıkaracağız” diye konuştu.

Aycan KARADAĞ

İzmir Efes Selçuk Belediyesi’nde göreve tekrar seçilen Filiz Ceritoğlu Sengel BirGün’e konuştu. Geçtiğimiz beş yılı ve önümüzdeki süreç hakkında konuşan Sengel, “Tüm çalışmalarımızı, kentin tüm paydaşları ile birlikte demokratik ve refaha yönelik katılımcı bir şeffaflıkla yürütmek olacak. Başarılarımızı sorumluluk biliyoruz, gelecek bizimdir” dedi.

İlk döneminizi tamamladınız. Bu süreci başarıyla kapattığınızı düşünüyor musunuz?

Eğer belediyedeki çalışma arkadaşlarımın tüm yasal haklarının zamanında ve tam olarak ödendiğine ve bütçemizde imkân bulduğumuz her fırsatta gelirlerimizi bölüştürdüğümüze bakarsak; evet, başarılıyız. Eğer partimizin yerel seçimlerden birinci parti çıkması ile birlikte topal ördeğe dönen ama on yıllardır yurttaşlarımızı yoksulluğa ve çaresizliğe sürükleyen AKP iktidarının bir beslenme çantasına bile muhtaç hale getirdiği çocukların, Çocuklar İçin Gıda Dayanışması ile beslenme ve gıda hakkına erişimine ülkemize örnek olacak nitelikte bir katkı sağladığımıza bakarsanız; evet, başarılıyız. Eğer, iklim krizi ve mahkûm edildikleri endüstriyel tarım çıkmazına rağmen, çiftçilerimize bilimsel ve uygulanabilir agroekolojik tekniklere dayalı çözümlerle nefes olabildiğimize bakarsanız; evet, başarılıyız. Eğer, turizm alanında, milyonlarca ziyaretçinin geldiği ama yerel ekonominin bel kemiği olan esnaflarımıza kazanç sağlamayan turizm düzenine rağmen, organize ettiğimiz yerel ve ulusal festivallerle esnaflarımıza can suyu olmamıza dikkat verirseniz; evet, başarılıyız. Bu başlıkları daha çok uzatabiliriz ama sonuçta; tüm yurttaşların sorun ve ihtiyaçlarını çözmek üzere çalıştık.

Seçimi çok az farkla kazandınız…

Ben kazanmadım. Ben sadece bir siyasi figürüm; aslında kazanan, bir önceki sorunuzdaki başarıyı takdir eden Efes Selçuklu yurttaşlar, hatta her ne sebeple olursa olsun, kime oy verirlerse versin, birlikte başarmaya, birlikte kazanmaya gönlü olan herkesin zaferidir. Seçim ve oy tercihleri üzerinden Efes Selçuklu yurttaşlarımızın ortak geçmişine, bugününe ve geleceğine dair hevesle güdülenen spekülasyonlara aldırmam, tüm siyasi rakiplerim de dahil, hepimiz bir karar verdik, hepimiz kazandık, ortak geleceğimizi kazandık. Ben meseleye böyle bakıyorum.

‘HEP BİRLİKTE YAŞAMA GEÇİRECEĞİZ’

Önümüzdeki dönemi nasıl yöneteceğinize dair planlama yaptınız mı?

Ben çok uzun yıllardır Efes Selçuklu bir yurttaş olarak, sokağın değer gördüğü ifadeyle “bizim kız” olan bir siyasetçiyim. Siyasetçi elbette strateji kurar, plan yapar, proje üretir. Ben de elbette yapıyorum, yaptım. Efes Selçuklu yurttaşların ne sorunu varsa onu hep birlikte çözmek, neye ihtiyacımız varsa onu gidermek üzere bir stratejim var, planlarım var, projelerim var; hepsi hazır, hepsi yurttaşlarımızın talepleri doğrultusunda oluşturuldu. Kısacası, hep birlikte yaptık, hep birlikte yaşama geçireceğiz; hazırız. Başarılarımızı sorumluluk biliyoruz, gelecek bizimdir.

İkinci döneminizde Efes Selçuk’ta ilk 3 önceliğiniz ne olacak?

Birincisi, başta afet riskleri olmak üzere, kentimizdeki tüm yurttaşların karşı karşıya olduğu tüm risklere yönelik dayanıklı bir kenti inşa etmek olacak. İkincisi, tüm çalışmalarımızı, kentin tüm paydaşları ile birlikte demokratik ve refaha yönelik katılımcı bir şeffaflıkla yürütmek olacak. Üçüncüsü, ülkemizin neredeyse 25 yıllık karanlıktan kurtulma olanağının umudu olarak partimizin belediyecilik deneyiminin en ileri örneğini yaratacak şekilde Efes Selçuk’un geleceğe ilham veren potansiyelini her alanda açığa çıkarmak olacak.

Yerel seçimlerde CHP birinci parti oldu. Fakat ülkeyi AKP yönetiyor. CHP’li belediyelerin bu dönemde neleri yapması gerekiyor?

2019’dan itibaren yıkılmaz denilen kaleleri yıkan, ulaşılamaz denilen “karşı mahallelerin” kalbini ve gündelik yaşamını kazanan, olmaz denilen kamucu politikaları bırakın ülkeyi dünyanın gündemine sokan iradenin başarısını kanıtlayan CHP’nin neferleri olarak; yüz yıllık çınarın kılcal damarlarına kadar tüm emektarlarına sırtımızı vererek yolumuza devam edeceğiz.