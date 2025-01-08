Gelecek, DEVA ve Saadet partileri arasında anlaşma sağlandı: Çatı partide birleşecekler

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinin “çatı parti”si için kuruluş dilekçesinin İçişleri Bakanlığı’na, 10 Ocak Cuma veya 13 Ocak Pazartesi günü sunulmasının planlandığı ve üç partinin genel başkanlarının kamuoyuna birlikte açıklama yapacağı öğrenildi. Çatı parti kurulmasına karşı çıkan bazı milletvekillerinin yeni partide görev almayacakları, Gelecek ve DEVA partilerinden istifaların da buna tepki amacıyla olduğu belirtiliyor.

Edinilen bilgiye göre, Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden oluşan komisyon, çatı parti kurulmasına ilişkin çalışmalarda son aşamaya geldi. Yeni parti ismi için önerilerden "Yeni Yol" isminin ağırlık kazandığı öğrenildi. Ayrıca yeni kurulacak partinin isminde “parti” kelimesinin geçmemesine özen gösterildi.

Gelecek, Saadet ve DEVA partilerinden her bir parti 13 kurucu isim belirleyecek ve böylece 39 veya 40 kişi, yeni partinin kurucusu olacak. Milletvekili olmayan bir isim yeni kurulacak çatı partinin genel başkanı olarak belirlenecek.

Öte yandan, yeni parti kurulmasına karşın Saadet, Gelecek ve DEVA partileri kendi tüzel kişiliklerini devam ettirecek.

Yeni parti kurulduğunda, Saadet, Gelecek ve DEVA partili milletvekilleri TBMM Başkanlığı’na, siyasi faaliyetlerini yeni partide devam ettirmek istediklerine ilişkin dilekçe sunacak ve böylece yeni parti grubu oluşturularak, TBMM’de faaliyete başlanacak.

Yeni parti kurulmasına ilişkin dilekçenin 10 Ocak veya 13 Ocak'ta İçişleri Bakanlığına sunulmasının planlandığı, ardından Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın kamuoyuna birlikte açıklama yapması bekleniyor.

İSA MESİH ŞAHİN: YENİ KURULACAK PARTİDE GÖREV ALMAYACAĞIM

Şu anda Saadet Partisi’nin 9, DEVA Partisi’nin 12, Gelecek Partisi’nin 9 milletvekili bulunuyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, her partiden 1 veya 2 milletvekili kendi partisinde çalışmalarına devam edecek. Bu milletvekillerinin çatı parti kurulmasına karşı olduğu belirtiliyor. Gelecek ve DEVA partilerinden son günlerdeki milletvekili istifalarının da tepki amacıyla olduğu konuşuluyor.

Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin, ANKA Haber Ajansı’nın sorusu üzerine yeni kurulacak partide görev almayacağını, bunu Genel Başkan ile de paylaştığını söyledi.

DEVA Partisi’nden iki hafta önce Mustafa Yeneroğlu dün Burak Dalgın, bugün de Selma Aliye Kavaf istifa etmişti.

TBMM’de iki hafta önce Ankara Milletvekili Nedim Yamalı’nın Gelecek Partisi’nden istifa etmesiyle Gelecek Saadet grubu düşmüş, DEVA Partisi milletvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Ertuğrul Kaya’nın Saadet Partisi’ne geçmeleriyle grup yeniden kurulmuştu.