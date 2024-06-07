Gelecek için ‘Bir Küçük Parantez’

Tekdüze bir hayat sürerken tiyatroyla tanışınca renklenen yaşamları konu alan ‘Bir Küçük Parantez’, seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunun geliri deprem bölgeleri ağırlıklı olmak üzere eğitim masraflarına aktarılacak.

Şule USLUTEKİN

Farklı dönemlere ve yazarlara ait oyunlardan alınan sahnelerle, rutinin dışına çıkıp, duvarlarını yıkma casaretini gösteren günümüz insanının hikâyesi: “Bir Küçük Parantez”. Bu komedi-müzikli oyun, sürdürülebilir projeler gerçekleştirmek amacıyla LudensArt ve Softtech Tiyatro Kulübü tarafından 8 ay süren bir çalışma sonucu ortaya çıktı.

Oyunun bilet geliri Okul Destek Derneği tarafından deprem bölgesi ağırlıklı olmak üzere öğrencilerin eğitimi için kullanılacak. Oyunun bir diğer önemli özelliği de oyuncuların gönüllü çalışanlardan oluşması. 11 ve 12 Haziran tarihlerinde Maximum Uniq Hall’de sahnelenecek.

Oyunun yönetmeni-eğitmeni aynı zamanda yazarlarından Suzan Acun İlhan, proje nasıl ortaya çıktığını şu sözlerle anlatıyor:

“Anlatmak bazen yetersiz kalıyor, kelimeler bir süre sonra uçup gidiyor akıldan, ama deneyimler daha kalıcı oluyor. Bu anlayıştan yola çıkarak oyuncu olmayanlara tiyatro sanatının tüm öğelerini deneyimleyecekleri, pratik edecekleri bir alan yaratma çabasına girdik. İkinci basamakta bu pratiğin katılımcılara bireysel olarak da; hem iş, hem özel yaşamlarında bir fayda sağlaması gerektiğini düşündük. Bir oyuncuda olması gereken doğru artikülasyon, etkili konuşma, dramaturji (metin analizi) sahne kullanımı, beden farkındalığı, sesi doğru kullanabilme gibi kabiliyetlerin, oyuncu olmayanlar içinde özellikle iş hayatında çok faydalı olabileceğini fark ettik. Böylece ortaya hem bu kabiliyetleri kazanmalarını sağlayacak, hem de tiyatronun her halkasını yakından tanıma ve pratik etme şanslarının olacağı atölye çalışmalarımız ortaya çıktı, son aşamada, anlatmaktan çok uygulama yaparak geçen çalışmalarımızın çıktısını yine uygulama yaparak görmek istedik ve katılımcıların oluşturduğu ekiple bir tiyatro oyunu sergilemek istedik, neticede seyirci tiyatronun olmazsa olmaz bir halkasıydı. Bu aşamadan sonra bunca emek ve kazanım toplumsal bir faydaya dönüşebilir dedik. Kısacası proje sanatın eşsiz gücüyle oluştu diyebilirim.”

Suzan Acun İlhan

Yönetmen/Yazar

32 yıldır sahne tozu yutan İlhan, amatör bir ekiple oyun çıkarma tecrübesini sorduğumuzda şu cevabı veriyor: “Her meslekte olduğu gibi tiyatronun da kendine has bir dili var, zaman zaman yönetmen olarak iletişimde zorlandığım anlar oldu, ama her geçen gün dilimiz ortaklaşıyor. Oyunculuk performansı olarak baktığımızda ise hayatında ilk kez sahneye çıkmış kişilerden iyi bir performans beklemek, onlara haksızlık olur, oyunculuğa dair işlerini kolaylaştırmak için ekibe özel Gülseren Aydın ile birlikte “Bir Küçük Parantez” oyununu birlikte yazdık. Yönetmen olarak da performanslarını parlatacak rejileri tercih ediyorum. Oyun, iki boyutlu, duvarlarla örülmüş hayatlarını, sanattan, tiyatrodan; güç alarak, renklendiren, duvarlarını yıkıp geçme cesaretini gösterenlerin hikayesi anlatılıyor. Tabii danslarla şarkılarla ve toplu stilize yapılan hareketlerle ekibi birazcık zorluyor olabilirim ama seyircimiz için en iyisi yapmaya çalıştık.”

TİYATRONUN GÜCÜYLE GEÇMİŞE YOLCULUK

“Rutinlerimiz bizi donuk ve gri bir dünyanın içine hapseder oysa dünya rengarenktir” diyen yönetmen, seyirciyi oyunda nelerin beklediğini şöyle ifade ediyor: “Oyun birçoğumuz gibi tekdüze bir yaşam süren çalışanların, maillerine düşen, bir tiyatro kulübü kurulacağını bildiren e posta almasıyla başlar. Rutin hayatlarında bir küçük parantez açmak isteyen çalışanlar tiyatro kulübüne katılır. Artık onlar için yepyeni bir dünyanın kapıları açılmıştır. Tiyatronun yaşamlarına kattığı renkleri keşfederken, kendileriyle de yeniden ve yeniden tanışırlar. Hamlet ile Shakaspere’nin dehasının derinliklerine inerken, Anton Çehov’ un Bir Evlenme Teklifi ile komedinin inceliklerini, Şahmaran ile destanların büyülü dünyasını keşfedip Lüküs Hayat ile 1930’lu yıllara yolculuk ederler.”