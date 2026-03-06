“Gelecek kısa” seçkisi İstanbul Modern’de

Kültür Sanat Servisi

İstanbul Modern Sinema, 12–15 Mart 2026 tarihleri arasında Türkiye’den öne çıkan, geçtiğimiz yılın kısa filmlerinden oluşan “Gelecek Kısa” seçkisini izleyiciyle buluşturuyor. Yönetmen ve film ekipleri de program süresince müzede sinemaseverlerle bir araya geliyor.

Yönetmenlerin de gösterimlere katılacağı programda öne çıkan filmler arasında, Eskisi Gibi, Ölüm Bizi Ayırana Dek, Alis Mutluluk, Budu, Bir Başkasının Rüyası da yer alıyor.

Program, belgesel ve kurmacayı bir araya getirerek hafıza, yas, kimlik ve politik tanıklık gibi güncel temaları kişisel hikâyeler üzerinden ele alıyor ve toplumsal duyarlılığı görünür kılıyor.