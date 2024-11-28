Gelecek korku yaratıyor

Trakya bölgesinin sanayi ve tarım kentlerinden biri olan Kırklareli’nde gelecek korkusu hem işçiyi hem çiftçiyi hem de esnafı etkiliyor.

Enerji sektöründe faaliyet gösteren kamu iktisadi teşebbüslerinin (KİT) yeniden yapılandırılacağı ve halka arz edilerek hisselerinin satılacağı iddiaları bölgedeki işgücünün önemli bir kısmını tedirgin ediyor. Petrol İş Sendikası Lüleburgaz Şube Başkanı Ümit Çetintaş, KİT’lerin yeniden yapılandırılarak şirketleştirilmesinin özel bir şirket biçimine dönüştürülmesinin, özelleştirmenin ilk aşamalarından olduğuna vurgu yaptı. Ayrıca fabrikaların 2025 yılına işçi çıkararak hazırlandığı ifade ediliyor. Birçok fabrikada işten atılmaların başladığı belirtiliyor.

Ayçiçeği ve buğday tarımının önemli gelir kaynağı olduğu kentte sanayi de önemli yer tutuyor. Ancak sanayiciler, “Faizler çok yüksek, düşmesini bekliyoruz düşerse de dolar kuru artacak diye korkuyoruz” diyor. Kırklareli TSO Meclis Başkanı İsmail Hakkı Özsan “Bu kısır döngüden çıkamıyoruz. Yatırım yapamıyoruz. Nakit sıkıntısı yaşanıyor. Krediye erişilemiyor” diyerek ilk kez Kırklareli’nde konkordato başvurularının başladığı bir dönem yaşandığını ifade ediyor.

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BÖLGE KUŞATMA ALTINDA

Bölgede tarım alanlarını tehdit eden rüzgar enerjisi santrallarına ve maden ocaklarına karşı büyük bir çevre mücadelesi veriliyor. Yaklaşık 120 maden ve RES projesine karşı dava süreci başlatıldığını belirten Avukat Dilara Gürel “RES’lerle maden ocaklarıyla savaş halindeyiz. Köylere santral yapılmaya çalışıyor. Kırklareli özelinde tarım ve hayvancılık açısından savaşıyoruz. Ekonomik kriz dava açmak isteyen vatandaşı da vuruyor” diyor.

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CHP HEYETİ BÖLGEDE

CHP ekonomi heyeti, ‘Ekonomik sorunların var bir çaresi’ diyerek başlattığı ekonomi turlarına Trakya bölgesi ile devam etti. İki gün sürecek turun ilk ayağı Lüleburgaz oldu. Gün boyu ziyaretlerin ardından açıklama yapan CHP genel başkan yardımcıları Yalçın Karatepe ve Volkan Demir basın açıklaması gerçekleştirdi. Karatepe, "Esnaf ve çiftçi çok zor durumda ve acilen destek ihtiyacı var” dedi. Demir ise asgari ücret desteğinin artırılması gerektiğine vurgu yaptı.