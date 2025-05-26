Gelecek özgür bir ülkede mümkün

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) 19 Mart’ta başlayan operasyonları protesto etmek için Edirne sokaklarında adalet ve özgürlük isteyen 17 öğrenci 22 Mart'ta gözaltına alındı.

3 günlük gözaltından sonra üç öğrenci tutuklandı, 12'si ev hapsine alındı. 2 öğrenci ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğrencilerin duruşmaları Çarşamba günü saat 10:00'da Edirne Adliye'sinde görülecek.

Edirne Dayanışması öğrencilerin yalnız bırakılmaması için dayanışma çağırısı yaptı.

Çağrıda, "Azra, Zeynep ve Özgür arkadaşlarımız 2 aydan beri ailelerinden ve sevdiklerinden uzak, Edirne Cezaevi’nde tutuklu durumdalar. Bu dava yalnızca onların değil, özgür düşüncenin ve hak arama özgürlüğünün yargılandığı bir davadır. Onların yanında olmak, adalet ve özgürlük arayışlarına omuz vermek hepimizin sorumluluğudur. Anayasal bir hak olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanması nedeniyle gözaltına alınan, sadece adalet ve özgürlük talebinde bulunan Azra, Zeynep, Özgür ve ev hapsindeki tüm gençler serbest bırakılmalıdır. Gelecek, gençlerin özgürce konuşabildiği bir ülkede mümkün olacaktır" denildi.