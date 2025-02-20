Gelecek Partili vekil, 196 bin liralık maaşından şikayet etti: Yetmiyor

Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Demir, 196 bin 775 liralık milletvekili maaşının yetersiz olduğunu söyledi.

Çağdaş Kocaeli gazetesine röportaj veren Demir, 'Maaşınız yetiyor mu?' sorusuna "Birçok arkadaşımızın bankalara kredi borcu var" cevabını verdi.

Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve DEVA Partisi’nin ortak meclis grubu oluşturabilmek için kurdukları Yeni Yol Partisi çatısı altında İstanbul Milletvekili olarak görev yapan Doğan Demir, milletvekili maaşlarının düşük olmasından şikayet etti.

"TELEFONUMUZ BEDAVA AMA BEN TELEFON KULLANMIYORUM"

Demir, 196 bin 775 lira olan milletvekili maaşlarının yetmediğini şu sözlerle ifade etti: