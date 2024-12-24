Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden ayrıldı

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, partisinden istifa etti.

İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Yamalı, Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etti.

Yamalı, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullandı.

Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum.

Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum.

Kamuoyuna… — M. Nedim Yamalı (@mnedimyamali) December 24, 2024

AKP'NİN ANKARA İL BAŞKANIYDI

2001'de AKP'nin Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alan Yamalı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

Yamalı, 2014-2018 yıllarında ise AKP Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Yamalı, 28. dönemde Ankara milletvekili seçildi.

Yamalı'nın AKP'ye katılacağı iddia ediliyor.

SAADET- GELECEK GRUBU DÜŞTÜ

Yamalı'nın istifasının ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) Saadet-Gelecek Grubu da düşmüş oldu.

İki partinin oluşturduğu Meclis Grubu'nun milletvekili sayısı 20'den 19'a düştü.