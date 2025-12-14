Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Gülşah Durbay için taziye mesajı

"Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."