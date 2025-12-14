Giriş / Abone Ol
Güncel
  • 14.12.2025 22:45
  • Giriş: 14.12.2025 22:45
  • Güncelleme: 14.12.2025 22:46
Kaynak: ANKA
Gelecek Partisi Genel Başkanı Davutoğlu'ndan Gülşah Durbay için taziye mesajı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrendiğini belirterek, Durbay'a Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diledi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay’ın vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Allah’tan rahmet; kederli ailesine, Manisa halkına ve tüm sevenlerine başsağlığı ve sabırlar diliyorum."

