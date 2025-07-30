Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, taciz suçlamasıyla gözaltına alındı
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, taciz suçlamasıyla gözaltına alındı. Gelecek Partisi, Yaşar Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı.
Kaynak: DHA
Gelecek Partisi İzmir İl Başkanı Yaşar Beyazgül, cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beyazgül, Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından cinsel taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.
Beyazgül'ün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.
Öte yandan Gelecek Partisi, Yaşar Beyazgül'ün görevden alındığını açıkladı.
Gelecek Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Ömer Ünal, Beyazgül'ün görevden 'el çektirildiğini' ve yerine Menderes İlçe Başkanı Eyüp Akbaş'ın vekaleten görevlendirildiğini açıkladı.