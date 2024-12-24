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Gelecek Partisi'nde bir istifa daha

Gelecek Partisi Mersin İl Başkanı Hamit Karış, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Siyaset
  • 24.12.2024 15:09
  • Giriş: 24.12.2024 15:09
  • Güncelleme: 24.12.2024 15:17
Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi'nde bir istifa daha

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Mustafa Nedim Yamalı'nın istifasının ardından partinin Mersin İl Başkanı Hamit Karış da görevinden ayrıldığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Karış sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bu yana Mersin İl Başkanı olarak görev aldığım Gelecek Partisindeki İl Başkanlığı görevimden kendi arzumla bugün itibariyle istifa ediyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Gelecek Partisi Ankara Milletvekili Nedim Yamalı partisinden ayrıldı
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