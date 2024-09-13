Gelecek Partisi'nden, Babacan'a birleşme yanıtı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var" sözlerine, Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'den yanıt geldi.

Gelecek Partisi ile DEVA Partisi'nin birleşmesi yönündeki çalışmalarla ilgili tartışma sürerken Gelecek Partisi Grup Başkanvekili İsa Mesih Şahin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Birleşme görüşmesi olduğunu dile getiren DEVA Partisi Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt veren Şahin, "Bade Harabül Basra" şeklinde paylaşım yaptı. "Bade Harabül Basra", Türkçesiyle "Basra harab olduktan sonra" yani "iş işten geçtikten sonra" anlamına geliyor.

NE OLMUŞTU?

Babacan, katıldığı bir yayında "Gelecek Partisi ile birleşme için görüşme trafiğimiz var. İki partinin birleşmesinin ötesinde, farklı partilerden milletvekillerini de dahil ederek yeni bir grup oluşur mu diye de bakıyoruz" ifadelerini kullanmıştı.