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Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Ekici, AKP'ye geçti

Gelecek Partisi Konya Milletvekili Hasan Ekici, gerekçe açıklamadan partisinden istifa ettiğini duyurdu. Ekici, bugünkü AKP grup toplantısında AKP'ye katıldı. Ekici'ye rozetini Erdoğan taktı.

Güncel
  • 14.05.2025 09:29
  • Giriş: 14.05.2025 09:29
  • Güncelleme: 14.05.2025 13:57
Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Ekici, AKP'ye geçti

Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa etmesinin ardından AKP'ye geçti.

Ekici, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin açıklama yaptı.

Yaptığı açıklamada, "Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum" sözlerine yer veren Ekici, istifasının gerekçesini açıklamadı.

Ekici'nin açıklamasının devamında şunlar yer aldı:

"Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim."

Ekici, bugünkü AKP grup toplantısında AKP'ye katıldı. Ekici'ye rozetini Erdoğan taktı.

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