Gelecek Partisi'nden istifa eden Nedim Yamalı AKP sıralarında

Gelecek Partisi'nden dün istifa eden Ankara Milletvekili Nedim Yamalı, grup toplantısını AKP sıralarından takip ediyor.

Yamalı'nın eski partisi olan AKP'ye döneceği iddia edilmişti.

İstifasını sosyal medya üzerinden duyuran Yamalı, Ahmet Davutoğlu'na teşekkür etmişti.

Yamalı, "Kuruluşundan bu yana görev aldığım Gelecek Partisi üyeliğinden bugün itibariyle istifa ediyorum. Genel Başkanım Sayın Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu’na çalışmalarım sırasında verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyor, tüm partili arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerini kullanmıştı.

AKP'NİN ANKARA İL BAŞKANIYDI

2001'de AKP'nin Ankara İl Başkanlığı kurucuları arasında yer alan Yamalı, 2001-2003 yılları arasında Ankara İl Teşkilatında Yönetim Kurulu Üyeliği ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanlığı yaptı.

Yamalı, 2014-2018 yıllarında ise AKP Ankara İl Başkanlığı görevinde bulundu.

Gelecek Partisi'nin kurucuları arasında yer alan Yamalı, geçen sene mayıs ayında yapılan seçimlerde CHP listesinden milletvekili seçilmişti.