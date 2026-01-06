Gelecek Partisi'nden istifa eden vekil AKP'ye katılacak

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AKP'ye katılacak.

Şahin'in AKP'ye katılacağını Gazeteci İsmail Saymaz şöyle duyurdu:

"Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın AK Parti’ye katılıyor. Şahin’in bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade ediliyor. Şahin, CHP listelerinden milletvekili seçilmişti."