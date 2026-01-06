Giriş / Abone Ol
Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in AKP'ye geçeceği belirtildi.

Güncel
  • 06.01.2026 21:30
  • Giriş: 06.01.2026 21:30
  • Güncelleme: 06.01.2026 21:33
Kaynak: Haber Merkezi
Gelecek Partisi'nden istifa eden vekil AKP'ye katılacak
Fotoğraf: ANKA

Temmuz ayında Gelecek Partisi'nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, AKP'ye katılacak.

Şahin'in AKP'ye katılacağını Gazeteci İsmail Saymaz şöyle duyurdu:

"Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, yarın AK Parti’ye katılıyor. Şahin’in bugün Beştepe’de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü ifade ediliyor. Şahin, CHP listelerinden milletvekili seçilmişti."

