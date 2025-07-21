Gelecek Partisi'nden istifalar hakkında açıklama: "Partimize dönük bir operasyon"

Gelecek Partisi Genel Sekreteri Hasan Seymen, "son üç gün içinde yaşanan istifaların bireysel olmadığını, partisine dönük bir operasyonla karşı karşıya olduklarını" söyledi.

Seymen, Gelecek Partisi'nde son günlerde yaşanan istifalar hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Yazılı açıklamada, "Son üç gün içinde yaşanan gelişmeler bireysel istifalarla değil, partimize dönük bir operasyonla karşı karşıya olduğumuz gerçeğini açık bir şekilde ortaya koymuştur" ifadesini kullandı.

Seymen, partisinin Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun, "ülkeye insan hak ve özgürlüklerini yok eden otoriter bir deli gömleği giydirmeye, mafyatik çıkar çevrelerini zengin etmek üzerine kurulmuş sistemik yolsuzluk düzenini sürdürmeye, adalet kavramını yok eden bir yargı düzeni kurmaya odaklanmış çevreleri rahatsız ettiği" açıklamasını yaptı.

Seymen, şunları kaydetti:

"Bu çevrelere tavizsiz bir kararlılıkla meydan okuyoruz: Ülkemizde özgürlükçü demokrat bir siyasal düzen, vahşi servet transferine karsı gelir adaletine dayalı adil bir ekonomik düzen, adalet temelli gerçekten tam bağımsız ve tarafsız bir yargı düzeni, ahlak ilkelerinin hâkim olduğu bir toplumsal düzen kuruluncaya kadar sizi rahatsız etmeye devam edeceğiz. Siz zihninizdeki siyasal mühendislik projelerini hayata geçirmek için, bütün ilkelerini ve seçmenlerine verdiği sözleri çiğneyen milletvekillerini transfer ederek sayısal üstünlük pesinde koşabilirsiniz. Biz sizin sayısal üstünlük çabanıza ahlaki üstünlükle direneceğiz.

Genel Başkanımız her tür siyasi hesabi kenara bırakarak tam bir sorumluluk bilinci ile sarsılan dünya düzeni, basta Siyonizm olmak üzere küresel güçlerin kıskacındaki bölgemiz, bu sarsıntıların içinde soykırım yasayan Gazze ve bir ateş çemberinin içinden geçen ülkemiz için yurt içinde ve dışında cansiperane bir mücadele verirken siz son iki yıl içinde parti kimliğine hiç katkı yapmadan ve parti disiplinine aykırı bir şekilde Ankara'nın kirli koridorlarında ikbal ve çıkar çabası içine girmiş bazı milletvekillerini transfer ederek küçük zafer hazları yasamak pesinde olabilirsiniz.

"YENİ BİR GELECEĞİN ÖNCÜSÜ OLACAĞIZ"

Biz vefakar teşkilatlarımızla birlikte Genel Başkanımızın öncülüğünde milletimiz, gönül coğrafyamız ve insanlık için bıkmadan, usanmadan gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz. Tehditlere, baskılara, engellemelere ve ihanetlere aldırmadan herkes için özgürlük herkes için adalet, herkes için insanca bir hayatı savunmaya devam edeceğiz. Sizin küçük çıkarlara ve taktik hesaplarına karşı biz milletimiz için yeni bir alternatif kurucusu, yeni bir ufkun sözcüsü, yeni bir geleceğin öncüsü olacağız. Gayret bizden, tevfik rabbimizdendir."

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CHP listelerinden Meclis’e giren Gelecek Partili vekillerin istifaları sürüyor. Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin’in ardından İstanbul Milletvekili Doğan Demir de partisinden ayrıldığını duyurdu. “Sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadı” diyen Demir’in istifasıyla Gelecek Partisi’nin Meclis’teki sandalye sayısı 4’e düştü. Temurci ve Şahin’in AKP’ye geçeceği iddiaları gündemde.