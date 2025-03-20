Gelecek Partisi ve Zafer Partisi'nden CHP'ye dayanışma ziyareti

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah gözaltına alınmasının ardından CHP'ye ziyaretler sürüyor.

Bu kapsamda Zafer Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. 'yi ziyaret etti.

CHP heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Özgür Karabat yer aldı.