Gelecek Partisi ve Zafer Partisi'nden CHP'ye dayanışma ziyareti
Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Zafer Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri dayanışma için CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dün sabah gözaltına alınmasının ardından CHP'ye ziyaretler sürüyor.
Bu kapsamda Zafer Partisi ve Gelecek Partisi heyetleri CHP Genel Merkezi'ni ziyaret etti. 'yi ziyaret etti.
CHP heyetinde CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut, Ensar Aytekin, Gül Çiftci ve Özgür Karabat yer aldı.