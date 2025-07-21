Gelecek Partisi’nde 6 vekil istifa etti: 10 sandalyeden geriye 4 kaldı

2023 seçimlerinde Meclis'e CHP kadrolarından giren Gelecek Partisi milletvekilleri arasında istifa depremi sürüyor.

İstanbul Milletvekilleri Selim Temurci ve İsa Mesih Şahin'in istifa açıklamasının ardından İstanbul Milletvekili Doğan Demir de, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurdu.

Demir istifa açıklamasında, "Geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm" ifadelerini kullandı.

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ SAYISI 14'E YÜKSELDİ

Demir'in istifasıyla partiden ayrılan vekil sayısı 6'ya yükselirken; Gelecek Partisi'nin Meclis'te 4 sandalyesi kaldı.

Selçuk Özdağ, Cemalettin Kani Torun, Sema Silkin Ün, Mustafa Bilici hâlâ Gelecek Partisi'nde bulunuyor.

Demir'in istifasıyla TBMM'deki bağımsız milletvekili sayısı 14'e yükselmiş oldu.

"AKP'YE GEÇECEKLER" İDDİASI

Gelecek Partisi’nden Serap Yazıcı Özbudun, Mustafa Nedim Yamalı, Hasan Ekici partilerinden istifa edip AKP’ye geçmişlerdi.

Önceki gün Gelecek Partisi’nden istifa eden Selim Temurci ile İsa Mesih Şahin’in de AKP’ye geçeceği iddia ediliyor.

DEMİR: SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SİYASİ ZEMİN KALMADI

Öte yandan Doğan Demir, sosyal medya hesabından yaptığı istifa açıklamasında şunları kaydetti:

"19 Aralık 2019 tarihinde kurucuları arasında yer aldığım Gelecek Partisi’nden ayrıldığımı kamuoyunun bilgisine sunarım. Yaklaşık altı yıllık bu süre zarfında, Türkiye’yi il il, ilçe ilçe gezerek partimin başarılı olabilmesi; daha da önemlisi, milletimizi içine girdiği siyasi çıkmazdan çıkararak bir alternatif sunabilmek adına her kesimden insanla bir araya geldim. Demokrasi kültürümüzü güçlendirmek, hukukun üstünlüğünü, eşit ve adil bir yaşamı tesis etmek amacıyla çok uzun yollardan geçtik. Ancak geldiğimiz noktada sürdürülebilir bir siyasi zemin kalmadığından ve yaklaşık iki yıldır tüm uyarılarımıza rağmen ortak bir alan oluşturulamadığından bu ayrılığı gerekli gördüm. Tüm kurucu arkadaşlarıma, genel merkez yöneticilerine, teşkilatlarda emek veren üye ve gönüllülere teşekkürü bir borç bilirim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi: 'Vatanını en çok seven, görevini en iyi yapandır.' Başta milletvekili olarak görev yaptığım güzel İstanbul’umuz olmak üzere, ülkemiz ve aziz milletimizin geleceği için mücadelem devam ediyor ve edeceğim."