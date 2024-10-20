Gelecek sene trafiğe çıkana ceza yağacak

Bütçe teklifinde 2025 yılında para cezaları gelirlerindeki artış dikkat çekti. Bu yıla göre yüzde 44,2 oranında artması beklenen para cezaları gelirinin 2025’te 261 milyar 778 milyon TL olacağı tahmin edildi.

Ancak bu tutar içerisinde trafik para cezalarının payında ciddi artış yaşandı. Bütçe teklifinde trafik cezalarından beklenen gelir katlandı. 2025 yılında sürücüler trafiğe çıkmaktan korkacak. 2025’te her 4 para cezasından birini trafik cezaları oluşturacak.

Gelecek yıl 67 milyar 826 milyon lira tutarında trafik cezası öngörüldü. 2024 bütçesinde yılsonuna kadar 20 milyar 527 milyon TL olması öngörülen trafik cezası geliri dokuz ayda aşıldı. Ocak-Eylül’de 29 milyar 752 milyon TL’ye ulaştı. 2025’te ise bu tutarın yaklaşık iki buçuk katı trafik cezası geliri bekleniyor.

3 KASIM’DA BELLİ OLACAK

2025 yılında vergi, ce­za, harç ve ücretlere uygulana­cak yeniden değerleme oranı, 3 Kasım’da açıklanacak enflasyon oranıyla netleşecek.

Yeniden değerleme oranında 2023’te yüzde 122,9’la tarihindeki en yüksek seviye görülmüştü, 2024 başında ise yüz­de 58,46 olarak uygulanmış­tı. 2025 başında uygulanacak olası oranın da yıllık enflasyon hedefinin çok üzerinde bek­leniyor.

Yİ-ÜFE’nin eylül sonu oranıyla, yılbaşından ge­çerli olacak yeniden değerleme oranının yüzde 44 oranında olması bekleniyor. Böylece, MTV, çevre temizlik vergisi ve trafik cezaları gibi kalemler yılbaşında zamlanacak.

11,2 MİLYAR GELİR

Ayrıca bütçe teklifinde taşınmazların satışlarından 11milyar 261 milyon TL gelir hedefleniyor. 2025’te, bu yılın ilk sekiz ayındaki taşınmaz satışı gelirine göre yapılan yılsonu tahmininin yüzde 14,3 üzerinde bir gelir bekleniyor.

2025’te lojman satış gelirleri 411 milyon TL, arazi satış gelirleri 6 milyar TL, 2/B taşınmazlarının satışından 2,6 milyar TL, Hazine’ye ait tarım arazilerinin satış gelirleri 1 milyar TL gelir bekleniyor.