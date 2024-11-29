Gelecek tiyatroyla aydınlık

Toplumsal Araştırmalar Kültür ve Sanat İçin Vakıf (TAKSAV), bu yıl 12’ncisini düzenlediği Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali başladı.

9 Aralık’a kadar sürecek festivalin açılış töreni dün gerçekleşti. Bugün de Alsancak ÖSYM önünden Türkan Saylan Merkezi’ne bir yürüyüş ve basın açıklaması düzenledi. Yürüyüş öncesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Köy Tiyatroları sokakta oyun sergiledi. Oyun sonradı Süper Melissa Bandosu eşliğinde yürüyüş gerçekleşti.

Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde bir açıklama yapıldı. Festival Komitesi tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl 21 yerli, 4 yabancı yetişkin oyunun sahneleneceği, 3 çocuk oyununun minik tiyatroseverlerle buluşacağı, 3 atölye ve bir söyleşinin gerçekleşeceği festivalimiz, kenti yine sanatın coşkusuyla dolduracak. Bu yılki temamız ‘gelecek’ ve sloganımız ‘tiyatro geleceği yeniden yaratır.’ Dünyamızın ve ülkemizin geleceğine dair herkesin çeşitli kaygılarının olduğu günlerde, yarınları sanatın ışığı ile aydınlatmak için hepimize sorumluluk düşüyor. Bugün söylediklerimiz, bugün ürettiklerimiz, bugün sahnelediklerimiz, yarının sorularına da bugünden yanıt oluyor. Gelecek, işte bu yüzden dünü ve bugünü içinde barındırıyor. Sanatın görgüsü, bilgisi, umut yayan sevinci ve üretme bilinci; geleceği yontuyor. Bu çaba ancak sanatçılarla sanatseverler bir araya geldiğinde anlamlı oluyor. Festivalimiz tam da bunu amaçlıyor” denildi.

PERDELERİMİZİ GELECEĞE AÇIYORUZ

Açıklamada şunlar belirtildi: “Bu vesileyle, oyunlarımızı İzmir’in farklı ilçelerine yayarak, yurttaşların sanata erişimini kolaylaştırmak en önemli görevimiz. Bu çabamızda bize destek olan yerel yöneticilere, paydaşlara, gönüllülere sonsuz teşekkür ediyoruz. Dün Ahmet Adnan Saygun sahnesinde büyük bir katılımla gerçekleştirdiğimiz festival açılışımıza ve ödül törenimize katılan sanatçılarımıza, kent bileşenlerine bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. İzmir sanatla güzel, İzmir tiyatroyla güzel, gelecek sanatla özgür, gelecek tiyatroyla aydınlık… 12’nci Uluslararası İzmir Tiyatro Festivali olarak perdelerimizi geleceğe açıyoruz.”