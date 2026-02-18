Gelecek umudu eridi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarını açıkladı. Araştırma, AKP hükümeti ile birlikte 22 yıllık tabloda “daha iyi olacak” diyenlerin oranı yarı yarıya düşerken, “Daha kötü olacak” diyenlerin oranı ise üç kat arttı. Araştırma ayrıca toplumun en büyük sorununun yüzde 31,3 ile hayat pahalılığı olduğunu da gösterdi.

TÜİK’in 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen alan uygulaması sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı, 2024 yılındaki yüzde 49,6 seviyesinden 3,7 puanlık bir artışla yüzde 53,3’e yükseldiğini gösterse de gelecek umudunun aynı oranda olumlu yöne gitmediği görüldü. Bir yıl sonrası için genel yaşama ilişkin beklentilere bakıldığında 2003’te “Bir yıl sonra daha iyi olacak” diyenlerin oranı yüzde 44’ten 2025’te yüzde 25,2’ye düştü. “Daha kötü olacak” diyenler ise yüzde 9,2’den yüzde 25,3’e çıktı. Araştırmada dikkat çeken bir başka veri ise ortalama yaşam memnuniyeti puanı oldu. Bu tablo 2024’te olduğu gibi 2025’te de 5,7’lerde kaldı. Yani genel memnuniyet ortalaması yerinde saydı. Toplumun en önemli sorunları sıralamasında ekonomik göstergeler ilk sıralardaki yerini korudu. Katılımcıların yüzde 31,3’ü ülkenin en önemli sorunu olarak hayat pahalılığını işaret ederken, yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada yer aldı. Yurttaşların kamu hizmetlerinden memnuniyetinde eğitim son sırada geldi.

22 YILDA TABLO VAHİMLEŞTİ

Yurttaşların bir yıl sonrasına için genel olarak yaşama ilişkin beklentileri:

Beklenti 2003 2013 2020 2025 (%) Daha İyi 44 33,8 29 25,2 Daha Kötü 9,2 11,2 21,1 25,3 Değişmeyecek 34,2 39,2 39,6 42,5

1 YILDA NE DEĞİŞTİ?

Sağlık alanındaki memnuniyet artışı ise tartışma yarattı. Devlet hastanelerinde memnuniyet oranı yüzde 64’ten yüzde 71’e, üniversite hastanelerinde yüzde 65’ten yüzde 70’e, özel hastanelerde yüzde 49’dan yüzde 56’ya yükseldi. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Kubilay Yalçınkaya, artışı “tarihe geçecek düzeyde” diye nitelendirerek “21 yılda 2 puanlık değişim yaşanmışken bir yılda bu sıçrama nasıl oldu? AKP bir yılda devrim mi yaptı?” diye sordu.