Gelecek yıl küresel ortalama sıcaklıkların rekor kırması bekleniyor

Fosil yakıt kullanımından kaynaklanan emisyonlardaki artış ve El Nino'nun sıcaklıklar üzerindeki etkisinin kış döneminde zirve yapmasını takiben, dünyanın daha sıcak bir kış geçireceği ve 2024'ün küresel ortalama sıcaklıklar açısından bu yıldan daha sıcak olabileceği öngörülüyor.

Bu yıl ocak-ekim döneminde küresel ortalama sıcaklıklar, sanayi öncesi dönem (1850-1900) ortalamasının 1,43 derece üzerine çıktı ve 2023'ün, henüz yıl sonuna gelmeden kayıtlara en sıcak yıl olarak geçeceği açıklandı.

Temmuz 2023 kayıtlardaki en sıcak ay olurken, sıcaklıklar Ağustos-Kasım 2023 döneminde de rekor kırmaya devam etti.