Gelecek yurtdışında aranıyor

Haber Merkezi

Ekonomik kriz, işsizlik ve her geçen gün artan baskıların, gençlerin ülkede gelecek kurma umutlarını zayıflatması, çareyi yurtdışına gitmekte bulmalarına neden oluyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ‘2024 Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri’ raporu da Türkiye’de beyin göçünün sürdüğünü gösterdi. Rapora göre, yükseköğretim mezunlarının yurtdışına göç oranı 2023 yılında da olduğu gibi yüzde 2 seviyesinde seyretti. Kadın ve erkek yükseköğretim mezunları arasındaki oran farkı da 2023’e kıyasla değişmedi; beyin göçü oranı erkeklerde yüzde 2,4, kadınlarda yüzde 1,6 olarak gerçekleşti.

Rapora göre, en yüksek beyin göçü oranı yüzde 6,74 ile en yüksek bilişim ve iletişim teknolojileri ve yüzde 4,4 ile mühendislik, imalat ve inşaat alanlarında oldu. Bu iki alanı da yüzde 2,7’lik oranla doğa bilimleri, matematik ve istatistik alanı izledi. Beyin göçü oranları bölüm bazında incelendiğinde ise yüzde 15 ile Moleküler Biyoloji ve Genetik, yüzde 10,8 ile İşletme Mühendisliği ve yüzde 9,6 ile Elektrik Mühendisliği mezunları en yüksek beyin göçü oranına sahip alanlar oldu.

TÜİK’in verilerine göre, devlet üniversitesi mezunlarında beyin göçü oranı 2023’te olduğu gibi yüzde 1,7 seviyesinde kaldı. Ancak buna karşılık vakıf üniversitelerinden mezun olanların 2023 yılında yüzde 4,5 olan beyin göçü oranı 2024’te yüzde 4,3 olarak kayıtlara geçti. Vakıf üniversiteleri içinde en yüksek beyin göçü oranı yüzde 8,3 ile tam burslu öğrencilerde görüldü. Bu grubu yüzde 3,7 ile kısmi burslu ve yüzde 3,6 ile ücretli eğitim alan mezunlar izledi. Veriler, özellikle vakıf üniversitelerinde ve tam burslu öğrencilerin yurt dışında akademik veya mesleki kariyerine devam etme eğiliminin daha güçlü olduğunu ortaya koydu. Mezunların en çok göç ettiği ülke ise ABD oldu. Bir lisans programını tamamlayanların göç için en fazla tercih ettiği ilk beş ülke sırasıyla yüzde 16,6 ile ABD, yüzde 19,4 ile Almanya, yüzde 11,3 ile Birleşik Krallık, yüzde 7 ile Hollanda ve yüzde 5,2 ile Kanada oldu.