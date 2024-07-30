Gelecekte çocukların dahi yüzüne bakamayacaksınız

Haber Merkezi

Sokak hayvanları ile ilgili düzenlemeler içeren ve kamuoyunda tepkilere neden olan 17 maddelik ‘Hayvanları Koruma Kanunu’nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmelerinde önceki gece ilk 5 madde kabul edildi. Kalan maddeler dün görüşülmeye devam edilirken CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı ise Ankara Anıtpark’ta yasa teklifinin geri çekilmesi için nöbet tutan ve miting yapan hayvan hakları ve yaşam hakkı savunucularının topladığı yaklaşık 3 bin imzayı yazdığı bir mektupla TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’a iletti.

Maddelerin oylanmalarına geçilmeden önce konuşmalarda muhalefet vekilleri yasaya tepkilerini sürdürdü.

Görüşmelerinde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, 5. madde hakkında, “Tehlike teşkil eden ve olumsuz davranışları kontrol edilemeyen hayvanlara ötanazi yapılabilir’ diyor. Kime göre neye göre ötanazi? Siz her seferinde tehlikeli diyerek tüm sokak köpeklerini öldürmek istiyorsunuz” dedi.

Yavuzyılmaz şöyle konuştu: “AKP nedeniyle öyle bir ülkede yaşamak zorunda kalıyoruz ki İliç faciası oluyor, Türkiye tarihindeki en büyük çevre felaketlerinden birini yaşıyor. Dönemin bakanı Meclis’e Çevre Komisyonu Başkanı yapılıyor. Maden felaketlerinin yaşandığı dönemin Enerji Bakanı, Grizu Faciası Komisyonu Başkanı yapılıyor. Kısırlaştırmaları uygulamayan ve tedbiri almayan dönemin Tarım Bakanı da Tarım ve Orman Komisyonu Başkanı oluyor. Milletvekillerinin süresini kısıp sansür uyguluyor. Bu mu demokrasi? Değerli milletvekilleri eğer bu kanun teklifine hayır oyu vermezseniz gelecekte sadece aynaya değil, çocuklarınızın yüzüne de bakamayacaksınız.”

Öte yandan düzenlemeye ilişkin ülkenin birçok yerinde protestolar sürerken hayvan hakları savunucuları Ankara’da Kuğulu Park’ta nöbetlerine devam etti.