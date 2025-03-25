Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen gözaltına alındı

Isparta’da, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen ile 5 kişi gözaltına alındı.

Isparta Valiliği'nden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında ilimiz Gelendost ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Özmen ve 5 şüpheli Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla 24.03.2025 tarihinde; arama, yakalama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirilmiştir" denildi.

Soruşturmanın içeriği ve şüphelilere yöneltilen suçlamalar hakkında resmi makamlardan henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

Gözaltına alınan Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen (Fotoğraf: İHA)

İYİ PARTİ’DEN SEÇİLMİŞTİ

Gelendost Belediye Başkanı Mustafa Özmen, 2024 yerel seçimlerinde İYİ Parti’den belediye başkanı seçilmiş ve daha sonra partisinden istifa etmişti.

Özmen, bağımsız belediye başkanı olarak görevine devam ediyordu.