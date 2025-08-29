Gelenek yine bozulmadı: Diyanet'ten 30 Ağustos'ta ''Atatürksüz'' hutbe

Milli bayramlarda ve 10 Kasım'a denk gelen cuma hutbelerinde Mustafa Kemel Atatürk'ü yok sayan Diyanet İşleri Başkanlığı, geleneği yine bozmadı.

Diyanet'in cuma hutbesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlanırken, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün adı anılmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramına ilişkin, "Yüce Rabbim; Peygamber aşkıyla yanıp tutuşan, vatan ve mukaddesat uğruna canını feda eden aziz şehitlerimize ve ahirete irtihal eden kahraman gazilerimize rahmet eylesin" ifadeleri yer aldı.

Yayımlanan hutbede Atatürk'e yer verilmemesinin ardından CHP'li vekiller duruma tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, hutbeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Karabat açıklamasında, "Diyanet’i bir partinin arka bahçesi haline getirenlere sesleniyorum; Atatürk’ü yok saymak, Türkiye’yi yok saymaktır! Ama Türkiye sizin çıkar hesaplarınıza sığmaz! Atatürk bu milletin gönlünde sonsuza kadar yaşayacak" ifadelerine yer verdi.

"MİLLETİN TARİHİNİ, BAĞIMSIZLIĞINI VE CUMHURİYETİ YOK SAYMAKTIR"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut da sosyal medya paylaşımında, "Diyanet, cuma hutbesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'na yer verirken zaferin mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün adını yine anmadı. Atatürk’ü yok saymak, bu milletin tarihini, bağımsızlığını ve Cumhuriyeti yok saymaktır. İktidarın gölgesine sığınan Diyanet bilsin ki, siz adını anmasanız da, Atatürk’ün adı bu milletin gönlünde her zaman yaşayacaktır. Atatürk'ü unutturmaya gücünüz yetmez. Çünkü Atatürk Türkiye’dir, Türkiye Atatürk’tür." diye konuştu.

DİYANET'İN ''ATATÜRK ALERJİSİ''

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2010 yılı itibarıyla hutbelerde Atatürk’e yer vermiyor. Başkanlığın, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e yönelik tavrı, “Atatürk alerjisi” olarak yorumlanıyor. Son olarak 25 Nisan'da yayımlanan cuma hutbesinde de Atatürk'ün adına yer verilmemişti.

Öte yandan Diyanet, camilerde okutulan hutbelerde Atatürk’ün isminin zikredilmesinin bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından yasaklandığını iddia ediyor. Tarihçiler ise Diyanet’in bu iddiasını yalanlıyor.