Gelenekle yenilik ‘Araf’ sergisinde

Kültür Sanat Servisi

Çağrı Dizdar’ın sergisi ‘Araf’, Yasemin Green küratörlüğünde İstanbul Kadıköy’deki Nelumbo Studios’ta izleyiciyle buluştu. 8 Şubat’a dek ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi, gerçeklik ile imaj arasındaki tekinsiz eşiği merkezine alarak Jacques Rancière’in ‘duyumsanabilir olanın paylaşımı’ yaklaşımı doğrultusunda sanatın politik ve estetik sınırlarına yeniden bakmayı öneriyor.

Minyatür ve tezhip gibi köklü kitap sanatlarını odağına alan Dizdar, bu disiplinlerin yapı taşlarını özünü koruyarak ele alırken; onları çizgi roman estetiği, çağdaş illüstrasyon ve güncel görsel anlatı dilleriyle ilişkilendiriyor.

Sanatçı, minyatürün Batı resim geleneğinin normlarıyla kıyaslanmasına karşı çıkarak kendi estetik imkânlarıyla bugün yeniden yorumlanabileceğini savunuyor. Sergi, izleyiciyi hem geleneksel hem çağdaş görsel dillerin iç içe geçtiği bir duyumsama alanına davet ediyor.