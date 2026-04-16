Geleneksel 40. Çocuk Şenliği “Çık Dışarıya Oynayalım” mottosuyla başlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın düzenlediği 40. Çocuk Şenliği'nde Merhaba Çocuk, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, İtfaiyecinin Sırrı (Yeni Çocuk Oyunu), Sevdalı Bulut, Fındıkkıran, Sihirli Oyuncak (Bakırköy Belediye Tiyatroları), Sihirli Flüt (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları) adlı oyunlar seyirciyle buluşacak.

Sokak şenliği 23 Nisan saat 14.30’da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nin önünde başlıyor. Geçmişten günümüze en sevilen oyunlarla bahçeyi dolduracak çocuklar; seksek, 9 taş, ip atlama, lastik atlama, yakar top, halka atmaca, topaç, uçurtma, hulahop oyunlarıyla keyifli dakikalar geçirecekler. Oyunların yanı sıra; çocuklar boyama & uçurtma, karaoke, bando ve sirk korteji etkinliklerinde kendilerini gösterecekler.

-Boyama & Uçurtma: Kendi uçurtmanı yap, gökyüzünü kendi renklerinle boya!

-Açık Sahne (Sahne Senin!): Haydi, mikrofon sende! Şarkını söyle, dansını yap, yeteneğini sergile.

-Bando ve Sirk Korteji: Dev ayaklı sirk sanatçıları ve bando ekibiyle ritme kapıl!

ÇOCUKLAR İÇİN ATÖLYELER

Çocukların genel kültürlerini ve el becerilerini arttıracak, hayal dünyalarını genişletecek, kendi hikâyelerini oluşturmasını sağlayacak atölyeler:

-Can Alibeyoğlu ve Özgür Atkın’ın düzenlediği “Karagöz Atölyesi” 26 Nisan'da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

-Dilan Mine Uğurlu’nun düzenlediği “Mandal Kukla Atölyesi” 26 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

-Nevin Köksal Yatman’ın düzenlediği “Maske Atölyesi” 26 Nisan'da Ümraniye Sahnesi’nde.

ÇOCUK OYUNLARI

MERHABA ÇOCUK (7-77 Yaş): Şehir Tiyatroları, sadece “Yetim Mustafa”nın “Ulu Önder”e dönüşme sürecini değil, özellikle günümüzde, bir insanın yaşamında “çocukluk evresi”nin ne kadar önemli olduğunu, klasikleşmiş “anma etkinliği”yle değil bir oyunla aktarmayı amaçlıyor. Gökhan Aktemur’un yazdığı, Yiğit Sertdemir’in yönettiği oyunda Barış Çağatay Çakıroğlu, Can Alibeyoğlu, Can Tarakçı, Emrecan Karakurum, Emre Yılmaz, Gülsüm Alkan, Mert Aykul, Özgür Dereli, Şenay Bağ, Zeynep Göktay Dilbaz rol alıyor. Oyun, 23 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

BENİM KÜÇÜK YILDIZIM (3+ Yaş): Bir gün bir yıldız kayar… Gökyüzünden… Küçük kız onun peşine düşer. Cengiz Özek’in yazıp yönettiği oyunda Ayşe Günyüz Demirci, Buğra Can Ildırışık, Yunus Erman Çağlar, Kamer Karabektaş, Mana Alkoy, Pınar Pamuk, Aslı Menaz rol alıyor. Oyun, 23 Nisan'da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

ÇÖPSÜZ DÜNYA (4+ Yaş): Çöpsüz Dünya oyunu sevimli karakterler aracılığıyla tüketim kültürünün bilinçsizce yaygınlaştığı günümüzde “geri dönüşüm, tamir, sıfır atık ve renklerle ayrılmış atık kutuları’’ gibi konuları ele alarak atıklardan arındırılmış bir dünya nasıl mümkün olabilir sorusuna cevaplar arıyor. Arzu Yurtseven’in yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Eylül Soğukçay, Pınar Demiral, Engin Akpınar, Samet Silme, Mehmet Soner Dinç rol alıyor. Oyun, 23 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

İTFAİYECİNİN SIRRI (6+ Yaş) (Yeni Çocuk Oyunu): Ağaçta kalan minik kediyi mahalleli kurtaramayınca çağırılan itfaiye yetişir ve kediyi kardeşine kavuşturur. Çimen Turunç Baturalp’in yazıp yönettiği oyunda Ada Serdaroğlu, Berrin Akdeniz, Deran Özgen, Elif Verit, Gizem Akkuş, Mesut Çırak, Nilay Bağ, Özgür Efe Özyeşilpınar, Yasemin Tunca, Yiğit Ali Uslu rol alıyor. Oyun, 23 Nisan'da Ümraniye Sahnesi’nde, 26 Nisan'da Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi’nde.

SEVDALI BULUT (5+ Yaş): Dünyanın bir yerinde, Ayşe Kız’ın bahçesi dışında kalan her yere ve her şeye sahip olan Kara Seyfi, Ayşe Kız’ın büyük emek ve sevgiyle kurduğu bahçesini de ele geçirmeye çalışıyor. Oyun, Sevdalı Bulut, Ayşe Kız ve arkadaşlarının bahçelerini Kara Seyfi’ye karşı koruma çabalarını anlatıyor. Nâzım Hikmet’in yazdığı, Eftal Gülbudak’ın yönettiği oyunda Ada Alize Ertem, Canan Kübra Birinci, Emre Çağrı Akbaba, Enes Mazak, Erkan Akkoyunlu, Berk Samur, Şeyda Arslan, Yasemin Güvenç rol alıyor. Oyun, 23 Nisan'da Müze Gazhane Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.

FINDIKKIRAN (7+ Yaş): 1800’lerden günümüze birbirinden farklı versiyonlarıyla operada, sinemada büyük ilgi gören bu halk öyküsü, tüm görkemiyle şimdi Şehir Tiyatrosu’nda sahneleniyor. E.T.A Hoffmann’ın masalından Dilşad Çelebi’nin uyarladığı, Lerzan Pamir’in yönettiği oyunda Asrın Gurur Kuyucak, Gözde İpek Köse, Cihan Kurtaran, Çağrı Büyüksayar, Derya Keykubat, Dolunay Pircioğlu, Emel Bertan, Esra Ede, Emrah Derviş Soylu, Gürkan Başbuğ, Hakan Gümüş, Osman Kaba, Pelin Budak, Salih Şimşek, Sefa Turan, Selen Nur Sarıyar, Ümit Bülent Dinçer, Yılmaz Aydın rol alıyor. Oyun, 26 Nisan'da Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi’nde.

SESLER ÜLKESİ (4+ Yaş): Uzun zamandır çocuklar tarafından ihmal edilen Keman, Piyano, Flüt kendileri gibi çalınmayan arkadaşları Gitarı da yanlarına alarak Sesler Ülkesine dönmeleri gerektiğini anlatırlar. Gizem Padar’ın yazdığı, Nihat Alpteki’nin yönettiği oyunda Aslı Şahin, Bahar Çebi, Cihat Faruk Sevindik, Çağlar Polat, Damla Cangül Yiğit, Lale Kabul rol alıyor. Oyun, 26 Nisan'da Ümraniye Sahnesi’nde.

SİHİRLİ OYUNCAK (BAKIRKÖY BELEDİYE TİYATROLARI): Dünyanın en güzel yerlerinden birinde, bir sarayda büyüyen Prenses Lina, her şeye sahiptir ama mutlu değildir. Annesi ve babası Kral ve Kraliçe’nin sarayında bir eli yağda bir eli balda büyümektedir. Zerrin Akdenizli’nin yazdığı, Kadir Hasman’ın yönettiği oyunda Bahar Yılmazer, Emir Taha Sarı, Gülçin Yiğit, Nadide Özkaya, Taha Tegin Özdemir rol alıyor. Oyun, 26 Nisan'da Kağıthane Sadabad Sahnesi’nde.

SİHİRLİ FLÜT (ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI): İnsanın, karşılaştığı tüm zorluklara rağmen kendine olan inancını koruyarak doğru yolu bulabileceğini, sevgi ile yaşamayı seçmenin önemini evrensel bir hikâye ile anlatan müzikli, şarkılı kukla oyunu. Hristina Arsenova’nın yönettiği oyunda Özlem Akdoğan, Berkay Akın, Çiğdem Altuğ, Bilge Büyükerşen, Nagihan Orhan, Mahide Yumbul, Derya Daşlı, İsa Can Dinç rol alıyor. Oyun, 26 Nisan'da Prof. Dr. Sevda Şener Sahnesi’nde.