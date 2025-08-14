Geleneksel bağbozumu şenliği başladı

İzmir'de bağcılık kültürünü yaşatarak gelecek nesillere aktarmak amacıyla Urla Belediyesi tarafından düzenlenen Urla Bağbozumu Şenliği bu yıl da renkli görüntülerle başladı. Üretimin, bereketin ve kültürün simgesi olan şenliğin Cumhuriyet Meydanı'ndaki açılış törenine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, Urla Kaymakamı Mustafa Gözlet ile çok sayıda yurttaş katıldı. Program çiftçilerin at ve traktörlerle oluşturduğu kortej geçişiyle başladı. Halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından konuşmalar yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Urla'nın ürün deseni açısından önemli bir bölge olduğunu söyledi. Tugay, “İzmir'in 30 ilçesinin her biri ile ilgili pek çok hayalimiz, plan ve projemiz var. Hepsini aşama aşama hayata geçiriyoruz. Bir taraftan bu yıl yaşanan kuraklık, aşırı sıcak hava, yangınlar... Tüm bunlar bize bir şeylerin yolunda gitmediğini gösteriyor. Her biriniz bir şeyleri daha iyi yönetmeniz gerektiğinin farkındasınız. Biz de bunu düşünüyoruz ve önlemler alıyoruz” dedi.

Urla'nın zeytini, zeytinyağı, üzümü ve üzümden elde edilen ürünlerinin çok önemli bir değer olduğunu vurgulayan Tugay, şunları söyledi: “Çiftçilerimiz, ziraatçılarımız, herkes biliyor. Güzel ürün, güzel toprakta yetişiyor. Toprak verimli, kaliteli ise o topraktan güzel ürünler elde ediyorsunuz. Toplumlarda da insanların yetişmesini sağlayan şey kültürdür. Kültür; biraz önce zeybek oynayan arkadaşların yaptığı gibi, geçmişte sahip olduğumuz değerleri geleceğe taşıma işidir. Ama eğer aldığımızı aynı şekilde geleceğe taşıyorsak, biz bir şeyleri eksik yapmışız demektir. Üzerine bir şeyler koymak zorundayız. Çocuklara nasıl bir kültür zemini sunarsak, onlara bilgi olarak ne verirsek gelecekte onlar bunun üzerine bir şeyler yapacaklar.”

Çocuklara da borçlu olduklarını söyleyen Tugay, “Böyle güzel bir ülkede, kuraklığa, susuzluğa, çölleşmeye, yangınlara, kötü ekonomik düzene mi maruz kalacaklar? Yoksa binlerce yıldır tarım yapılan, güzel müzikler dinlenen, şiirler okunan, dünyanın en güzel hikâyelerinin yazıldığı bu toprakları onlara daha iyi bir şekilde mi bırakacağız? Onun için bunlar sadece bir belediye başkanı, bir siyasi parti, kamu yöneticileri ile olacak iş değil. Milletin ayağa kalkması lazım. Bu milletin her bir mahallede, köyde, şehirde ayağa kalkması gerektiğini düşünüyorum. Bu ülkeye ve millete sahip çıkalım. Ben çocuklarımızın boynunun bükük olmasına razı değilim. Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almamasına razı değilim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye’si ile gurur duyuyorum. Bu ülkenin çok büyük bir ülke olması için hepinizi çalışmaya, emeğini ortaya koymaya davet ediyorum” diye konuştu.

“YEREL YÖNETİMLERİN GÖREVİ BÖLGENİN KALKINMASINI SAĞLAMAK”

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan da Urla'nın tarih boyunca bereketli topraklara, eşsiz mutfak kültürüne ve sürdürülebilir tarım anlayışına sahip olduğunu belirterek, “Pek çok medeniyete ev sahipliği yapan Urla, dünyanın en eski liman kentlerinden biridir. Yüzyıllar boyunca farklı kültürlerin buluşma noktası olmuş ve bu zenginlik mutfak kültürüne de yansımıştır. Bizler de bu zenginliğimizi hem üretimi hem de esnafımızı güçlendirmek adına Gastrofarm Urla çatısı altında geleceğe taşıyoruz. Bu yıl ilk kez hayata geçirdiğimiz hasat şenlikleri ile ilçemizi güçlendiriyoruz. Yerel yönetimlerin en önemli görevlerinden biri bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasını sağlamaktır” dedi.

Konuşmaların ardından ürün yarışmasında ödül alan çiftçilere ödülleri verildi. Tugay, daha sonra alanda bulunan üreticilerle buluştu. Şenlik, tüm gün etkinliklerle devam edecek.