Geleneksel eğitime reform gerekli

Tuğçe ÇELİK

Dünyada teknoloji hızla gelişirken pek çok ülke gerek kamu gerek özel sektör bağlamında yatırımlarını artırarak dijital sistemleri eğitim sürecine dahil ediyor.

Türkiye’de ise en çok yatırım yapılan alanlar e-ticaret ve oyun uygulamaları olarak öne çıkıyor.

Çocuklar için Matematik Akademisi’nin kurucusu ve girişimci Can Gürses, dijital eğitim alanında girişimcilerin sayısının artması gerektiğine dikkat çekti. Gürses, Türkiye’de geleneksel eğitim anlayışının değişmesi gerektiğinin de altını çizdi.

Türkiye’de dijital eğitim alanındaki girişimciliği nasıl yorumlarsınız?

Türkiye’de yatırım alan girişimlerin oldukça önemli bir miktarının sadece bazı alanlarda olduğunu görüyoruz: Fintech, e-ticaret ve mobil oyun gibi. Türkiye’de etki alanı geniş, kendi teknoloji ekosistemlerini kuracak finans gücüne sahip okul grupları var. Ancak bu tarafta da dikkat çeken bir girişim yok. Oysaki artan nüfus, öğrenci sayısı ve yerinde eğitim modelinin maliyeti, hem okullar hem de astronomik ücretler ödemek zorunda kalan aileler için kaçınılmaz bir çıkmaz yaratacak. 2010 ile 2020 arasında dünyada en çok yatırım yapılan alanlardan biri olan e-öğrenme ülkemizde ise en az yatırım yapılan sektörlerden biri. Bu alanın ne kadar önemli ve yatırım yapılması zorunlu bir sektör olduğunu, COVID-19 salgını sürecinde bizzat yaşadık. Yapay zekâ teknolojilerinin ön plana çıkması da eğitim alanını derinden etkilemeye başladı. Okullarda verilen ödev, proje gibi uygulamaların, her çocuğun mobil cihazdan ulaştığı bir yapay zekâ uygulamasıyla giderek anlamını kaybetmeye başladığı bir dönemdeyiz. Dolayısıyla geleneksel eğitimin kendini hızla güncellemesi şart.

İNİŞ ÇIKIŞA HAZIR OLUNMALI

Sizin girişimcilik serüveniniz nasıldı? Önerileriniz nelerdir?

Girişimcilik hayatına farklı bir yoldan dahil oldum. ODTÜ Fizik Bölümü’nden mezun olduktan sonra ABD’de UPenn, Princeton, UC Davis üniversitelerinde teorik fizik alanında yüksek lisans ve doktora çalışmaları yaptım. Türkiye’ye dönüp Ankara’da Cyberpark’ta e-öğrenme alanında bir yazılım şirketi kurdum. Bu şirkette aldığımız bir TÜBİTAK projesinin Bilkent Üniversitesi’nde başarılı geçen pilot uygulaması sonucunda işleri İstanbul’a taşıdım. İlk yıllarımda çok zorlandığımı itiraf etmeliyim. 2018’de ikinci girişimim olan Çocuklar için Matematik Akademisi’ni kurdum. Genç girişimcilere önerim, tutkulu oldukları alanlar ve bunların etrafındaki konulara zamansal yatırım yapmaları. Girişimcilikte atlanan önemli bir nokta da işin psikolojik tarafı. Türkiye’de iş kurmak, uzun yıllar boyunca iniş çıkışlara hazır olmayı gerektiren bir deneyim. Yeni kurduğu bir girişim için yatırımcı sunumu hazırlayan bir gencin finansal raporu, ülkenin kırılgan ekonomik yapısı nedeniyle kısa bir süre sonra anlamsız hale gelebilir. Türkiye’de ilk girişimi batan bir girişimci, kendini sıfır sermaye ve kurumsal tecrübeyle iş ararken bulabilir. Bu yüzden, kişinin karşı karşıya geleceği psikolojik maliyeti de hesaba katması gerekiyor.

YENİLİKÇİ EĞİTİM ŞART

Çocuklar için Matematik Akademisi’nde eğitim anlayışınız nedir?

Geleneksel eğitime yeni bir soluk getirmek amacıyla akademiyi kurdum. Akademide sınav sisteminden bağımsız bir eğitim modeli uyguluyoruz. Mevcut eğitim sisteminden program, metot ve eğitmen profili konularında ayrışıyoruz. Türkiye’de eğitim sistemi, sınav sisteminin uydusu olmuş durumda. Herhangi bir alanda, eğitim programında nelerin önemli olduğundan çok sınav için önemli olan temalar şekillendirici. Matematik Akademisi’nde ise sınavın neyi önceliklendirdiğini bir kenara bırakarak matematik ve fen bilimleri için aslen önemli olan temalara öncelik veriyoruz. Akademide öğrencilerin bizlerle geçirdiği her ders, o günün temasına yönelik tartışma bölümü ve tartışılan konuyu somutlaştırıcı aktivitelerle geçiyor. Eğitmenlerin tamamı uzman, genç akademisyenlerden oluşuyor. Çocukların sorularını ertelemeden, yetkin şekilde cevap verebilme açısından bu eğitmen profilinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ülkemizdeki aileler mevcut eğitim sistemine yenilikçi bir alternatif arıyor. Çevrimiçi platformumuz, Türkiye’nin en iyi üniversitelerindeki akademisyenlerle farklı yerlerde yaşayan çocukları buluşturmak için önemli bir fırsat sunuyor. Çocuklarına bilim ve matematiği sevdirmeyi isteyen aileleri aramızda görmek isteriz.