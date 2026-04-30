Geleneksel Japon müziği Beyoğlu’nda

Kültür Sanat
  • 30.04.2026 15:46
  • Giriş: 30.04.2026 15:46
  • Güncelleme: 30.04.2026 15:51
Kaynak: Haber Merkezi
Geleneksel Japon müziği Beyoğlu’nda

Beyoğlu Belediyesi ve Japonya İstanbul Başkonsolosluğu işbirliğiyle düzenlenecek konser, İstanbulluları Japon kültürünün tınılarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

3 Mayıs Pazar günü saat 14.00'te tarihi Metrohan’da gerçekleşecek olan “Shinobue (Japon Flütü) ve Koto (Japon Kanunu) Duo" konseri, iki enstrümanın uyumunu müzikseverlerin beğenisine sunulacak.

Konserde, Japon flütleri Shinobue ve Nohkan’ı harmanlayan Rika Ohno ile 2005'den bu yana Türkiye’de yaşayan ve iki kültür arasında müzik köprüleri kuran Koto sanatçısı Atsuko Suetomi sahne alacak.

Etkinlik, halka açık ve ücretsiz gerçekleştirilecek.

