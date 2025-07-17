Geleneksel tınıları geleceğe taşıyor

Kürt müziğinin derinliklerinde kalan eserleri sesiyle yeniden yorumlayan Ruken, yeni eseri “Mêvan u Mazûvan” dinleyicilere sundu.

Kürt Marksist şair Cegerxwîn’in kaleminden çıkan ‘’Jin Hene Jinkok Hene’’ isimli şiirden ilham alan Ruken’in yeni teklisi “Mêvan u Mazûvan”, 11 Temmuz’da Contrapol etiketiyle tüm dijital platformlarda müzikseverlerle buluştu.

Sanatçı, parçayı 12 Temmuz saat 16.00’da YouTube hesabından da canlı olarak dinleyicileriyle paylaştı.

Kayıt ve prodüksiyon sürecini Cem Özel üstlenirken, yüksek prodüksiyon kalitesi eserin duygusal ve teknik gücünü öne çıkarıyor.

KLİP DERSİM'DE ÇEKİLDİ

Video klip ise, doğanın sanata ilham veren renkleriyle özdeş Dersim’in Ovacık ilçesinde, yönetmen Berk Kuruçay tarafından çekildi. Klipte Ruken’in sesi kadar duruşu ve varlığı da parçaya lirik bir karakter katıyor.