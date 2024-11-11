Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım afişi tepki çekti: 'Teknik hata' denildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, AKP'li belediye tarafından 10 Kasım için hazırlanan afişlerde Mustafa Kemal Atatürk'ün demir parmaklıklar ardında gösterilmesi tepkilere neden oldu.

Afiş, sosyal medyadan paylaşılarak yoğun tepkilere neden oldu. CHP Gelibolu İlçe örgütü de afişe tepki gösterdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımda, “Mustafa Kemal Atatürk, sizin zihninizde tutsaklığı çağrıştırıyor olabilir. Atatürk bizim için Özgürlük demektir. Atatürk'ün parmaklıklar ardında betimlendiği afişler derhal kaldırılsın" ifadeleri kullanıldı.

GELİBOLU BELEDİYESİ 'TEKNİK HATA' DEDİ

Gelibolu Belediyesi ekipleri ise afişi kaldırarak, yerine başka bir Atatürk fotoğrafı astı. Gelen tepkiler nedeni ile Gelibolu Belediyesi’nden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“İlke ve inkilaplarına sonsuza kadar ba, ğlı olduğumuz, en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşamaktan her daim onur ve gurur duyduğumuz, fikirlerinden, görüşlerinden bir an bile sapmadığımız büyük liderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği 10 Kasım günü, aziz hatırasını yaşatmak adına Belediyemizce hazırlatılıp asılan 10 Kasım afişlerinin teknik hata nedeniyle kusurlu olduğu görüldüğü andan itibaren ekiplerimizce asıldıkları yerlerden sökülmeleri sağlanmıştır.Bu yapılan hata üzerinden Atatürk'e bağlılığımızı sorgulayarak buradan siyasi malzeme çıkarmak ve gündeme gelebilme çabasıyla kamuoyunu kötü anlamda yönlendirmeye çalışan kişi ve toplulukları esefle kınıyoruz."

CHP: SORUŞTURMA BAŞLATILSIN

CHP Gelibolu İlçe Örgütü, “Gelibolu Belediyesi'nin bu skandal afişe tepki koyan vatandaşlarımızı kınamak yerine, kendi deyimleri ile ‘teknik hata’ yapanları araştırmasını, gerekli soruşturmayı başlatıp şeffaf bir şekilde bilgilendirmesini bekliyoruz. Ayrıca bir kınama olacaksa yaptığı her ‘hata’yı başkalarına yüklemeye çalışan Gelibolu Belediye yönetimini kınadığımızı belirtmek isteriz” açıklamasını yaptı.