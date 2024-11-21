Gelibolu'da kanalizasyon çalışması: Patlamamış 50 top mermisi bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde yapılan kanalşizasyon çalışması sırasıdna Çanakkale Savaşları’na ait olduğu değerlendirilen patlamamış 50 top mermisi bulundu.

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

KAÇ YILLIK OLDUĞU TESPİT EDİLECEK

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı.

Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak detaylı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.