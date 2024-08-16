Gelibolu Yarımadası'ndaki yanan alanlar havadan görüntülendi

Çanakkale Eceabat'ta Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangınından etkilenen alanlar havadan görüntülendi.

Görüntülerde, Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü. Anzak Koyu ile bazı yabancı mezarlar da yangından etkilendi.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Büyükanafarta köyü yakınlarında dün sabah saat 09.51 sıralarında ziraat arazisinde yangın başladı.

Fotoğraf: AA

Yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Ormanlık alana sıçradı.

BAZI YABANCI MEZARLAR ETKİLENDİ

Yangın Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda geniş bir alana yayıldı.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki orman yangında yanan alanlara dron ile görüntülendi.

Görüntülerde, Conkbayırı'nı alevlerin teğet geçtiği görülürken, Arıburnu Ovası'nın belli bir bölümünün yandığı görüldü

Yangından Anzak koyu ile bazı yabancı mezarlar da etkilendi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, çevre il ve ilçelerden gelen takviye ekiplerle yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.