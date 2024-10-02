Gelibolu’da 58 işçiyi çıkaran AKP’li başkana büyük tepki

Çanakkale’nin Gelibolu Belediyesi’nde AKP’li Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak’ın uygulamaları halkı isyan ettirdi. Belediye kiracısı yaklaşık 100 esnafa yılsonuna kadar işyerlerini boşaltmaları için tahliye yazısı gönderilmesinin ardından bu kez de 58 belediye çalışanının sözleşmesi feshedildi.

İşten çıkarıldıklarını SSK’den gelen mesajla öğrenen 58 işçi çıkarılma sebepleri bildirilmeden sözleşmelerinin feshedilmesine isyan ederek Belediye Meclis toplantısına girdi. İşçiler ve aileleri ani işten çıkarılmaları ile yaşadıkları mağduriyeti dile getirmek isterken yaşanan gerginlik arbedeye dönüştü.

BAŞKAN’A SOYUAK’A TEPKİ

Belediye Başkanı Soyuak’a işten çıkarılma sebebini soran, belediyede çöp kamyonu şoförü olarak çalışan üç çocuk babası vatandaşa belediye başkanının “öyle uygun gördüm, bu kadar” şeklinde verdiği cevap salonda bulunan yurttaşları çileden çıkardı.

AKP’li Başkana belediye meclis toplantısında CHP Grup Sözcüsü Deniz Cankara da tepki gösterdi. Cankara, “Göreve geldiğinizden bu yana seçim öncesi verdiğiniz sözlerin aksine alın teri ile gece gündüz durmadan çalışan yüzden fazla emekçiyi işten çıkardınız. Artık yeter! Belediye yönetimi, Gelibolu halkına zulmetmekte, halkın ekmeği ile oynamaktadır” diyerek meclis toplantısını terk etti.

NEYE GÖRE ÇIKARDINIZ?

Yeterli üye çoğunluğu sağlanamadığı için Meclis Toplantısı Cuma gününe ertelenirken CHP Gelibolu meclis üyeleri ve bir grup vatandaş Belediye binasına yürüyerek siyah çelenk bıraktı. Saadet Partisi İlçe Başkanı Muhammed Erer de çıkarılan işçilerin yanında olduklarını belirterek “Gelibolu Belediyesi’nden çıkartılan işçiler adalete mi, kalkınmaya mı yoksa partizanlığa göre mi çıkarıldı?’ diye sorma hakkı bize hasıl oldu. Tüm haksızlığa ve hukuksuzluğa karşıyız. Haksızlığa ve hukuksuzluğa uğrayan bütün halkımızın ve işçilerimizin yanında olduğumuzu bildiriyoruz” sözleriyle AKP’li başkana tepki gösterdi.