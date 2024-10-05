Gelibolu’da AKP’li başkanın işten çıkardığı 58 emekçi işini geri istiyor

EMEK SERVİSİ

AKP’nin yönettiği Gelibolu Belediyesi’nde hafta başında işten çıkarılan 58 işçi dün belediye binası önünde eylem yaptı.

Çevik kuvvetin kapıda hazır bulunduğu ekim ayı meclis toplantısına yurttaşlar alınmazken Belediye Başkanı Ali Kamil Soyuak Meclis Salonuna polis korumasıyla geldi.

Gergin geçen Meclis toplantısı sonrası polis eşliğinde salonu terk eden AKP’li Başkan Soyuak belediyenin geçmiş dönem borçlarından dolayı işçi çıkarımı yaptığını ileri sürdü.

Soyuak’ın suçlamalarına yanıt veren CHP Grup Sözcüsü Deniz Cankara, "6 ayda Gelibolu’nun geldiği durumu söyleyeyim; insanları paramparça ettiniz, Gelibolu’da huzur bırakmadınız. Belediye başkanının görevi insanları kutuplaştırmak değildir. 2009 yılında 10 milyon dolar borçla belediyeyi devraldık, ama kimseyi paramız yok diye işten çıkarmadı" dedi.

BELEDİYE ÖNÜNDE EYLEM

Meclis toplantısı sonrası dışarı çıkan AKP’li Başkana belediye önünde eylem yapan işçilerin tepkisi büyük oldu.

Soyuak’ın seçim öncesi vaatlerini hatırlatan işçiler, “İşimizi Geri İstiyoruz” pankartı açtı.

İşlerinden edilen emekçiler işlerini geri istediklerini ve ekonomik olarak çok zor durumda kaldıklarını belirttiler.

ESNAF DA ZOR DURUMDA

Gelibolu Belediyesi geçen günlerde de kiracısı olan yaklaşık 100 esnafa yılsonuna kadar işyerlerini boşaltmaları için tahliye yazısı göndermişti.

Esnafın tepkisi sürerken zor durumdaki bir esnaf belediye binası önünde silahlı intihara kalkıştı.