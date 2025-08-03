Gelibolu’da tarikat buluşmasına tepki

HABER MERKEZİ

İktidarın ‘‘sivil toplum kuruluşları’’ olarak gördüğü tarikat ve cemaatler ülkeyi bir ağ gibi sarmayı sürdürüyor. AKP döneminde palazlanan bu yapıların en büyüklerinden birisi olan Nakşibendi Tarikatı, 9 Ağustos’ta Gelibolu Fener Tepesi’nde bir buluşma gerçekleştirecek.

Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan için Gelibolu Fener Tepesi’nde geçen yıl da benzer bir program düzenlendiğini kaydeden yurttaşlar tepkili. Mahmud Esad Coşan Vakfı (MEC Vakfı) tarafından Azepler Namazgâhı’nda düzenlenecek olan buluşma için hazırlıklar sürerken, bölge halkı da sesini yükseltiyor.

BÖLGE HALKI TEPKİLİ

Bu durumu CİMER’e de şikâyet eden yurttaşlar “Yöre halkı o alana alınmıyor. Orada neler döneceğini kimse bilmiyor” dedi. Kamusal alanların dini cemaatlere tahsis edilmemesi gerektiğini söyleyen Gelibolulular, turistik ve tarihi bölgelerde bu tür kapalı toplantıların gerçekleştirilmemesi gerektiğini vurguladı. Bölgede yaşayan yurttaşlar ‘‘Buraya 3. kez geliyorlar. Her geldiklerinde daha kalabalık geliyorlar. Gelibolu halkıyla ilgileri yok. Turnikeler kuruyorlar ve kayıtlı insanları içeri alıyorlar. Tarikat adı altında bu buluşmalardan tedirginiz. Geçen sene Gelibolu’nun AKP’ye geçmesiyle bu ‘süreç’ onlar için daha rahat oldu’’ dedi. Nakşibendi şeyhi Mahmud Esad Coşan için geçen yıl Gelibolu’da düzenlenen ‘‘Doğuş Azebler’’ anma programı da büyük tepkilere yol açmıştı. Etkinlik sırasında Fener Tepesi, halkın ve turistlerin ziyaretine kapatılmıştı.

MECLİS’E TAŞINDI

CHP Çanakkale Milletvekili Özgür Ceylan da konuyu meclis gündemine taşıyarak İçişleri Bakanlığı’na soru önergesi verdi. Önergede şu sorular yer aldı: ‘‘2024 yılında Gelibolu Namazgâhı’nda düzenlenen söz konusu toplantı için herhangi bir resmi başvuru yapılmış mıdır? Yapıldıysa hangi kuruma yapılmıştır ve izin hangi makam tarafından, ne zaman verilmiştir? Etkinlik için başvuru yapılmışsa, içerik ve izin durumu nedir? Bakanlığınız, tarikat ve cemaatlerin kamusal alanlarda dini tören ya da anma adı altında gerçekleştirdikleri kitlesel etkinliklerin laiklik ilkesi ve kamu güvenliği açısından yaratabileceği riskler konusunda herhangi bir değerlendirme yapmakta mıdır? Söz konusu faaliyetlerin yerel yönetimlerle koordinasyon halinde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği denetlenmekte midir? Bu etkinlikler, kamu kaynaklarının kullanımı açısından denetime tabi midir?’’

Ceylan “Tarikat toplantısı için bana birçok şikâyet telefonu geldi. Herkes inancını yaşamakta özgürdür, ama bu toplantı kapalı kapılar ardında planlanıyor. Yöre halkı bile alana alınmıyor. Orada neler döndüğünü, döneceğini kimse bilmiyor. Yöre halkı, STK’ler bu konu ile ilgili bir çalışma, imza kampanyası başlatır ise ilk imzacısı ben olacağım’’ dedi.

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TARİKATLARIN HEDEFİNDE

Çanakkale uzun bir zamandır tarikat cemaatlerin yoğunlaşmaya çalıştığı kentlerin başında geliyor. Nakşibendiciler her yıl burayı buluşma merkezi yaparken Hilafeti Muhammediyeciler Bayramiç Külcüler Köyü’nde iki termal oteli 2 yıllığına kiralamıştı. Ayrıca ilçede bazı cemaat mensuplarının hisseli tapu ile arazi alımını yoğunlaştırdığı iddialar arasında.